Un’alleanza duratura tra PD e Cinque Stelle? Dipende dalla strada (e dal guidatore)

«Un avventuriero, anzi un avventurista, uno spregiudicato calcolatore del proprio esclusivo tornaconto, un abile maneggione e ricattatore, un figuro moralmente miserevole e squallido, un bandito politico di alto livello…». Epiteti rivolti da un qualunque esponente PD ad un qualunque altro esponente Cinque Stelle (o viceversa)? No: è solo un breve passaggio del severissimo ritratto che di Bettino Craxi fece nel 1978 Tonino Tatò ad uso di Enrico Berlinguer, di cui per molto tempo fu consigliere e portavoce (lo si ritrova insieme a molti altri utilissimi materiali in “Caro Berlinguer”, Einaudi 2003). Ritratto severo ma certamente ben rappresentativo delle opinioni che in quegli anni - e più ancora negli anni Ottanta - corsero reciprocamente tra i dirigenti del PCI e i dirigenti del PSI. Due partiti legati per decenni da un doppio filo di collaborazione (locale) e competizione (nazionale), per lunghi tratti segnato anche da un’ostilità viscerale - quasi antropologica - e alla fine incapace di trasformarsi in quell’alleanza strategica che pure era stata vagheggiata.

È ovviamente arbitrario mettere a confronto la relazione che si svolse tra PCI e PSI, in un’Italia ormai lontanissima dalla nostra, con quella che domani potrebbe svolgersi tra PD e Cinque Stelle. Eppure quei toni così perentori e privi di sfumature ci suggeriscono che anche laddove vi sia distanza, conflitto e persino disprezzo vi possa essere una collaborazione capace di diventare alleanza. Il punto è naturalmente quello della direzione da percorrere («per fare cosa?») ma anche quello delle idee di chi controlla il volante. Perché non c’è dubbio che oggi, nel mondo reale del 2019 e non in quello che ci piacerebbe abitare, le varianti che potrebbe assumere quest’alleanza siano numerose e gli esiti possibili molto distanti gli uni dagli altri.