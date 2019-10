La gran bufala del Salvini 2.0

Non si hanno notizie, inoltre, di garantisti che decretano lo stato criminale di persone che non sono nemmeno arrivate in Italia e che le lascerebbero affogare in mare se solo si avvicinassero. Non se ne hanno nemmeno di cultori dello stato di diritto che orchestrano gogne per chi è sospettato di aver commesso un reato contro un cittadino di pelle bianca o che candidano gentiluomini che sparano per rappresaglia sui neri come nell’Alabama degli anni Cinquanta.

L’idea che Salvini possa essere un leader di una destra tosta ma costituzionale è una bufala che si ripete da alcuni anni. In campagna elettorale si diceva che una volta al governo avrebbe messo la testa a posto, ma non è successo. Fior di liberisti giuravano che avrebbe fatto le riforme di mercato, ma ha fatto quota 100 e il reddito di cittadinanza, oltre a farci pagare lo spread. Sui Liberali per Salvini, copyright Guido Vitiello, stendiamo un velo pietoso.

Poi è circolata la tesi controintuitiva secondo cui Salvini al Viminale e al Papeete ripeteva slogan duceschi e si comportava da sergente di ferro ma in realtà era soltanto un raffinato stratagemma per vincere alla grande le elezioni successive, quelle in cui avrebbe ottenuto i pieni poteri, in modo da poter governare senza i Cinque stelle e finalmente comportarsi da leader conservatore tradizionale. Come no. È la stessa fantasia che negli Stati Uniti ha illuso alcuni gonzi repubblicani a lavorare per Trump, salvo poi scappare a gambe levate, anche per evitare di finire in galera.

La nuova stravagante narrazione è quella di un Salvini 2.0, moderno e moderato, pronto a rilanciare il centrodestra liberale e a guidare il paese sui tradizionali binari europei e atlantici. Un tempo, quando da ragazzini ci si divertiva senza Fortnite, c’era sempre qualche buontempone che indicava il cielo con un dito e diceva «guarda, c’è un asino che vola» per poi prendere in giro il credulone che si girava a guardare. Salvini non vola.