Attenzione, esiste anche un populismo buono

Quattordici ore ininterrotte di conferenza stampa. Fidel Castro, Vladimir Putin, Hugo Chavez e Alexandr Lukashenko mangiano la polvere, e il Guinness dei primati consegna a Vladimir Zelensky il certificato del record della conferenza stampa più lunga della storia, che il presidente ucraino aggiunge agli altri numeri strabilianti della sua carriera politica: il 73% dei voti alle presidenziali dell'aprile scorso, una maggioranza del 60% conquistata dal suo partito alla Rada e il 73% dell'approvazione degli elettori dopo sei mesi di presidenza. Tutto questo senza trucchi: l'Ucraina non è la Russia, come amano sottolineare a Kiev, è una democrazia sui cui processi elettorali e stampa libera le organizzazioni internazionali non hanno nulla da ridire.

Il Ze!presidente – che nei media occidentali viene ancora spesso raccontato come una sorta di scherzo della politica, un comico eletto presidente e diventato protagonista di una telefonata imbarazzante con Donald Trump – è un fenomeno politico senza precedenti, destinato a finire nei manuali della politologia. La sua carriera, dal cabaret studentesco di provincia a capo dello Stato più grande d'Europa, grazie a una serie televisiva nella quale ha interpretato il presidente per poi diventarlo nella realtà, merita un biopic da Oscar. Uscendo dalla fiction, in sei mesi della sua presidenza il Pil è cresciuto, la moneta nazionale si è rafforzata, la tradizionale divisione Est-Ovest del Paese è stata dimenticata, 35 ostaggi ucraini sono tornati a casa dalle prigioni russe, il Parlamento ha approvato in regime turbo riforme apparentemente impossibili come l'introduzione del mercato dei terreni agricoli, chieste da anni dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario, e il negoziato sulla pace nel Donbass è stato scongelato. Un dettaglio importante: Vladimir Zelensky è un populista.

La sua “maratona stampa” di 14 ore è un buon esempio della costruzione della sua immagine: si è tenuta in una food court di Kiev, tra sushi e hamburger gastronomici che venivano serviti a centinaia di giornalisti che interrogavano il presidente, mentre al piano inferiore i clienti continuavano a fare la spesa. Trasmessa in diretta da tv e social, doveva dare l'idea di un presidente comune mortale, seduto senza cravatta al tavolo con i cronisti a mangiare pizzette, ma nello stesso tempo di un presidente fighetto che invece di andare ai mercatini a fingere di essere un uomo del popolo – come nella sua serie, dove andava in ufficio in bici o in autobus – frequenta posti trendy. Da bravo populista, ha attaccato la kasta, denigrato il suo predecessore, minacciato gli oligarchi, promesso manette ai corrotti, licenziamenti ai ministri e deputati inadempienti e miglioramento del tenore di vita agli elettori. Si è lamentato dei regolamenti parlamentari e giuridici che impediscono alla sua rivoluzione di essere ancora più “turbo”. Ha punzecchiato i giornalisti.

Dal suo cocktail di propaganda però mancavano totalmente gli ingredienti classici del populismo. In un Paese parte del territorio del quale è stato invaso, non ha mai parlato di “invasione”. Ha invocato la tutela delle minoranze, linguistiche, etniche e religiose. Non ha mai menzionato la madonna né tirato fuori un rosario, dichiarando di volersi tenere laicamente distante da tutte le religioni. Non ha evocato complotti inesistenti. Non ha parlato di vaccini, Ufo, deep state, Bilderberg, scie chimiche, immigrati, protezionismo, radici e radioso passato, ma di investimenti esteri, di stimoli fiscali per sanità, istruzione, ambiente e innovazione, di apertura dei mercati, di riforma della giustizia, di Europa e di futuro, ha ordinato di “lasciare in pace” gli omosessuali che “sono liberi di fare quello che vogliono” e menzionato la parità gender.