Ecco perché la legge sugli affitti equi è una battaglia giusta per Berlino, e anche per Milano

In una città come Barcellona, storicamente povera di edilizia popolare pubblica, il sindaco Colau sta accelerando la sperimentazione di prototipi prefabbricati provvisori per realizzare un esteso parco di edilizia pubblica e calmierare il mercato. Lo scorso febbraio ha presentato il progetto APROP (parola che in catalano ha il bel significato di “vicino”) che prevede la costruzione di tre edifici modulari che metteranno a disposizione del municipio 92 alloggi con una o due camere da letto e con una capacità complessiva di accoglienza di 250 persone. L’investimento previsto è di 5,3 milioni di euro e oltre al terreno annesso alla zona di Glòries ce ne saranno altri nei quartieri storici di Sants-Montjuïc e Ciutat Vella. A Milano, città che vanta di accogliere giovani da tutta Italia, le residenze universitarie a disposizione non sono sufficienti per ospitare neanche un terzo degli studenti che ne avrebbero il diritto, ragazzi con un ISEE familiare sotto i 23.000 euro. Ragazzi quindi obbligati a cercare affitti presso privati, dove trovano appartamenti con un canone medio di 575 euro mensili per una stanza singola (6% in più rispetto allo scorso anno).

E invece proprio a Milano il diritto allo studio, ma non solo, alla casa come diritto civile imprescindibile, potrebbe essere difeso riconvertendo il patrimonio pubblico dismesso. Se infatti tradizionalmente l’edilizia popolare milanese è stata strumento utile allo sviluppo economico e sociale della città, oggi la sua funzione è interrotta. Non agisce più quel meccanismo che, rispondendo al fabbisogno di lavoratori ed immigrati, creava comunità residenziali vive, in grado a loro volta di dare vita a forme organizzate di protezione e rivendicazione. E allora si aspetta anche qui qualche ipotesi innovativa che intrecci investimenti di riqualificazione urbana e sociale, un ipotetico equilibrio tra ricerca di spazi abitativi di qualità e la risposta a fabbisogni abitativi anche nuovi. Una risposta che aggiorni quella qualità costruttiva di comunità e coesione sociale che era tradizionale nei quartieri popolari delle nostre città. Il tutto in quartieri centrali e no, che non aspettano se non un’eterogeneità abitativa che crea sempre ricchezza.