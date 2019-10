Di che cosa parliamo quando parliamo di provincia

Uno dei principali problemi italiani è che le politiche pubbliche sono quasi sempre senza ancoraggi territoriali. L’Italia è uno dei pochi Paesi dell’Unione Europea a non avere un’agenda urbana e ad avere una legge urbanistica nazionale, risalente al 1942, scritta per gestire la ricostruzione post bellica ma inadeguata per i problemi di oggi che colpiscono città e provincia (ma la provincia di più!): che fare delle aree dismesse, come incentivare l’uso del trasporto pubblico, cosa farne delle cascine abbandonate, come far vivere centri storici in abbandono, come garantire e sostenere un sistema di welfare a fronte di continui tagli dei trasferimenti statali.

Il ruolo degli enti locali è stato mortificato dalla politica nazionale, ultimamente i meccanismi automatici di controllo dei bilanci (patto di stabilità) non ha saputo offrire validi strumenti per costruire nuovi scenari di sviluppo né per rendere più efficiente, in un Paese con quasi 8.000 Comuni, le strutture amministrative e tecniche. Sull’onda da una parte del “piccolo è bello” e dall’altra del “padroni a casa nostra” si è indebolita la dimensione politica degli enti territoriali mentre ha prevalso una funzione quantitativa e amministrativa. È come se ai sindaci si chiedesse solo di tenere i conti in ordine e di sovrintendere ai servizi di ordinaria amministrazione, svilendo una classe dirigente locale che inevitabilmente si vede costretta a difendersi da decisioni che sente come “calate dall’alto” e che tende a vedere nel proprio vicino di casa un possibile competitor di cui diffidare piuttosto che un alleato con cui collaborare per diventare più forti.

Il pezzo più bello del libro? Secondo noi (che però siamo malati di politica) quando racconta di tre decisioni che, sovrapponendosi, hanno condizionato l’ultimo quinquennio: il tentativo di abolire le province, la riforma delle banche di credito cooperativo e popolari e l’accorpamento delle Camere di Commercio. Non avevamo mai riflettuto (e forse non lo ha mai fatto neanche il senatore che per ironia viene da Rignano, cioè dalla provincia profonda) che probabilmente al di là delle stesse intenzioni della politica queste tre iniziative prese congiuntamente hanno avuto un effetto devastante nella relazione del suo stesso partito (di allora) con la provincia italiana. La somma di tali processi ha infatti messo profondamente in crisi la relazione tra territorio, comunità e potere politico.

Di fronte a fenomeni economici così potenti come quelli dell’agglomerazione, la politica non potendo fare molto, dovrebbe quanto meno non fare danni. Insieme al rapporto con il settore pubblico (la buona scuola, la riforma della PA e il codice degli appalti) il rapporto con i territori deve essere un pilastro della riflessione sulla sconfitta elettorale della sinistra. Il tema “provincia”, e quindi delle disuguaglianze territoriali, probabilmente ha contato di più, nei risultati elettorali, del Jobs Act e di altre policies che spesso sono chiamate a giustificare la sconfitta (e che sono al centro di un altro libro gentilmente citato dall’autore). Ed è proprio dal rapporto tra territorio, comunità e potere politico che occorre ripartire, lavorando su ciò che l’autore chiama “congiunzioni”, per mettere a sistema le intelligenze e le competenze di un territorio al fine di generare processi di sviluppo locale capaci di valorizzare le diversità dei contesti.