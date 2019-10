Tana Libra tutti, ecco perché la moneta di Facebook è già un flop

«Zuckerberg ha sottovalutato l’ordine mondiale, pensava di poter imporre una sua moneta ed è stato preso in contropiede dal sistema che ha imposto un barrage, un blocco istituzionale nei confronti di Facebook. Ora non c'è governo serio o banca centrale che voglia avere a che fare con Libra», spiega Alberto Forchielli imprenditore e fondatore di Mandarin Capital Partners. «Facebook non riuscirà a reggere da sola questa moneta e in questo momento ha altre priorità: sta lottando per la sua sopravvivenza. Negli Stati Uniti è in mezzo a due fuochi: da una parte c’è una delle favorite alle primarie dei democratici, Elizabeth Warren, che dice da tempo di voler scorporare Facebook, dall’altra parte anche ai repubblicani non sta tanto simpatico Zuckerberg. Proseguire senza indugio con Libra vorrebbe dire mettere il dito negli occhi del sistema, per questo penso che non durerà».

Lo stesso Zuckerberg a luglio aveva detto ai suoi dipendenti che non sarebbe stata una passeggiata. In alcune registrazioni dei meeting interni alla società pubblicate dal sito The Verge a inizio ottobre si sente il fondatore di Facebook dire che per Libra serve «un approccio più consultivo». Tradotto: dialogare, non imporre. «Non possiamo presentarci e dire: “stiamo lanciando questo, ecco il prodotto, la tua app è stata aggiornata e ora puoi cominciare a comprare in Libra e inviarlo ai tuoi amici”. La finanza è uno spazio fortemente regolato», spiega ai suoi dipendenti Zuckerberg secondo le trascrizioni di The Verge. «Dobbiamo rivolgerci a tutti i regolatori, incontrarli in anticipo, ascoltare le loro preoccupazioni, ciò che pensano che dovremmo fare, assicurandoci che altre persone nel consorzio lo gestiscano in modo appropriato».

L’audio mostra la determinazione del fondatore di Facebook ma anche la coscienza dei pericoli che dovrà affrontare. Gli stessi annusati dai membri più importanti del consorzio che neanche due settimane dopo la pubblicazione della registrazione di The Verge hanno deciso di abbandonare la moneta di Facebook. «Molte aziende stanno andando via da Libra perché restare in questa nuova moneta vorrebbe dire andare contro tutto il sistema mondiale, non ne vale la pena», chiarisce Forchielli. Nessuno ha voglia di affrontare mesi e mesi di contenziosi che potrebbero danneggiare la loro reputazione. Ci è già passato Zuckerberg e non è andata benissimo.