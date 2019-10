Non basta aderire a un fondo pensione: bisogna scegliere il migliore per costi, rendimenti e solidità

Cronache dall’impeachment

L’Ucrainagate di Trump accende il dibattito per le primarie dei Democratici

A Westerville, in Ohio, è andato in scena il duello con i 20 candidati e la prima domanda per tutti è stata proprio sul perché Trump dovrebbe essere messo sotto accusa e rimosso a un anno dalle elezioni. Intanto, il blocco di testimonianze messo in piedi dal presidente sembra crollare