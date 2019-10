Trump è in difficoltà, ma la Louisiana non sarà il suo Papeete

Fino ad oggi, non c'erano stati test elettorali successivi alla messa in stato d'accusa del presidente Donald Trump. Solo un sondaggio commissionato dal Washington Post, che ha mostrato che la maggioranza degli elettori americani è favorevole all'inchiesta e alla rimozione del presidente. Con la Louisiana, la sua forza elettorale è stata messa alla prova. Facciamo un brevissimo quadro: la Louisiana venne acquistata il 30 aprile 1803 in seguito a una lunga trattativa tra gli Stati Uniti sotto la presidenza di Thomas Jefferson e la Francia napoleonica.

Quest'ultima, impegnata nelle guerre europee, ritenne di non poter più difendere un simile territorio da eventuali attacchi britannici o spagnoli, pertanto decise di venderla nella sua interezza, sorprendendo l'inviato speciale del presidente a Parigi, James Madison, che aveva l'incarico di procedere soltanto all'acquisto di New Orleans e dell'area circostante. L'affare si chiuse per la cifra di 60 milioni di franchi. In questo modo gli Stati Uniti ottenevano la libertà di circolare lungo il fiume Mississippi e di potersi espandere a Ovest. I coloni americani insieme con gli ex emigranti francesi dal Canada e con i numerosi neri liberi produssero un singolarissimo mix che rese la Louisiana un caso unico negli stati che si reggevano economicamente sulla monocoltura del cotone. Questa diversità non impedì che la Louisiana aderisse con entusiasmo alla secessione confederata del 1861.

Ma la leadership schiavista non calcolò che la maggior parte dei neri liberi, quando la marina nordista sferrò l'attacco a New Orleans il 25 aprile del 1862, passò a sostenere l'Unione con tale entusiasmo che, caso unico, gli venne garantita rappresentanza alla Camera dei rappresentanti di Washington, pur essendo ancora lo stato in parte sotto il controllo dei confederati. Dopo la guerra la Louisiana rimase ancora a lungo uno stato agricolo, fino alle trasformazioni seguite a due catastrofi di diverso tipo.