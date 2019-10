“Salva imprese” e sfascia maggioranze, le ultime fantasmagoriche gesta del governo Conte

Continua lo scontro tra Pd e Cinque Stelle sugli emendamenti al decreto salva imprese, in fase di conversione di legge al Senato. E in particolare su un punto: la stabilizzazione dei 654 precari di Anpal, l’agenzia per le politiche attive guidata dall’italoamericano Mimmo Parisi e finita nell’occhio del ciclone per aver assunto i 2.980 navigator del reddito di cittadinanza. Parisi e la ministra del Lavoro 5S Nunzia Catalfo vorrebbero stabilizzarne meno di un terzo, gli emendamenti arrivati da Italia Viva e LeU puntano a stabilizzarli tutti. Il passaggio dall’opposizione alla maggioranza, insomma, non sembra essere indolore. Le posizioni del pre governo giallorosso, ora, sono difficili da conciliare con quelle del nuovo governo alleato dei grillini. E la tensione è alta.

In attesa del parere della commissione Bilancio, la discussione degli emendamenti a Palazzo Madama è stata rimandata a oggi. Ma nelle commissioni è andato in scena lo scontro. Il governo ha chiesto ai senatori di Italia Viva e LeU di ritirare gli emendamenti in cui si chiede la totale stabilizzazione dei precari storici di Anpal. E i senatori hanno rimandato la richiesta al mittente. Con l’obiettivo di smontare quello che è il “piano Parisi”, ovvero lo svolgimento di un concorso pubblico per 410 posizioni, di cui solo la metà sarà riservata a chi già lavora in Anpal. In questo modo, sarebbero esclusi dalla stabilizzazione 450 lavoratori su 654. «Una proposta inaccettabile», dicono dal Coordinamento dei precari.

La stessa ministra Catalfo lo scorso 24 settembre aveva promesso ai lavoratori «l’eliminazione del precariato in Anpal servizi». Ma è bastato l’incontro del 3 ottobre con Mimmo Parisi, durante il quale il presidente ha illustrato il suo piano ai lavoratori, per far cambiare posizione alla ministra grillina. E così, nel question time alla Camera del 9 ottobre, in risposta a una interrogazione arrivata dal Pd, Catalfo ha riproposto il piano messo a punto da Parisi. Il professore del Mississippi, con il concorso pubblico, mira ora ad assumere nuove leve nella sua Anpal, come ha già fatto con i quasi 3mila navigator.