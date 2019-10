«Come osate?», contro quota 100 servirebbe una tosta come Greta

Sono abbastanza anziano da ricordarmi che la prima grande battaglia politica della Seconda repubblica, o presunta tale, si è giocata sul tema delle pensioni. Il primo governo Berlusconi cadde a causa della riforma previdenziale contro la quale si schierarono la Lega, la sinistra, i sindacati, i giornali e le piazze, anche se era una riforma che piaceva a Romano Prodi, Franco Modigliani e Paolo Sylos Labini, economisti non berlusconiani secondo i quali non era giusto scioperare contro i propri figli.

La riforma Dini aboliva la pensione di anzianità e riduceva il rendimento dei contributi per tutti: oggi non saremmo nei guai in cui ci troviamo se allora non fosse prevalsa una certa miopia politica. Ma è andata così. Lega, sinistra e sindacati hanno scaricato un grave peso sulle generazioni future e da allora le stagioni politiche si sono alternate tra quelle attraversate da impeti riformatori e quelle di controriforma per salvaguardare i pensionabili e i pensionati.

C’è stata una decente riforma Maroni (nel frattempo la Lega si era ricreduta) lodata addirittura dall’Economist nel pieno della battaglia sull’inadeguatezza di Berlusconi a guidare l’Italia, inopinatamente annacquata dal centrosinistra successivo, fino ad arrivare alla professoressa Elsa Fornero che per evitare di farci fallire ha salvato con il Pd e Forza Italia i conti pubblici a un passo dal baratro.