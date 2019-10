Un mondo di migranti, 70 milioni di persone in fuga da guerre, violenze e persecuzioni

Dal cielo cadono nuove bombe. Mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dato il via all’occupazione del nord della Siria, un’Europa disunita, davanti all'intervento militare, teme ora che l’accordo sui migranti concluso con Ankara nel 2016 non le si ritorca contro. Sono quasi quattro milioni i profughi “bloccati” alle porte dell’Europa. In due anni, è bene ricordarlo, l’Ue ha versato a Erdogan sei miliardi di euro per fare da "guardiano". E con questo nuovo conflitto tra curdi e turchi il numero degli uomini, delle donne e dei bambini in fuga dall Siria rischia di aggravarsi. Prima ancora che iniziassero i primi bombardamenti, secondo le organizzazioni umanitarie, circa un milione di persone erano pronte a lasciare il Paese. Secondo l'Alto Commissariato per i Rifugiati (Unhcr), nel 2019 il numero dei profughi siriani, il più alto al mondo, ha superato i 12 milioni. Seguono Colombia, Palestina, Afghanistan, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Sudan, Iraq e Nigeria.

A gennaio 2019, sempre l’Unhcr ha stimato oltre 70 milioni di persone in fuga da persecuzioni etniche e religiose, violenze – quali conseguenza di una sistematica violazione dei diritti umani – conflitti civili e guerre. Guerre, molte delle quali sono pluridecennali – come quella tra Israele e Palestina iniziata nel 1960 – e che per numero di vittime tra la popolazione civile sono tra le più sanguinose. Il conflitto in Yemen, per esempio, dove dal 2015 i ribelli Houti combattono contro l’Arabia Saudita, ha avuto in questi cinque anni conseguenze disastrose: i più colpiti sono i bambini, vittime del colera, della malnutrizione, della denutrizione e, naturalmente, dei bombardamenti aerei. Di 70 milioni di persone in fuga – denuncia l’Unhcr – oltre la metà sono minori. I più a rischio si trovano in Siria e nello stesso Yemen, dove scuole e ospedali sono diventati sempre più di frequente bersaglio di attentati, bombe, attacchi armati.

Sia che i flussi migratori provengano dal Mar Mediteranneo – per lo più dalla Libia “zona calda” del nord Africa – o dalla rotta balcanica, dove il muro di filo spinato eretto da Vicktor Orban è riuscito a porre un argine ai migranti sia che l’Europa guardi a Oriente, alla guerra civile siriana, continua a prevalere l’idea che le persone in fuga si riversino in misura maggiore verso il Vecchio Continente. Nel 2019, 41,3 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa, il proprio villaggio o la propria città per cercare rifugio nello Stato di origine, meno della metà, 29,4 milioni, si sono dirette verso altri Paesi.

Le stime diffuse dall’Unhcr dovrebbero farci riflettere. Perché di quegli oltre 70 milioni di persone in fuga – 2,3 milioni in più rispetto al 2017 ed è il settimo anno consecutivo che si registra un tale aumento – la maggior parte finisce in campi profughi allestiti nel Paese d'origine o al confine con Stati limitrofi. Basti pensare agli oltre 700mila Rohingya che, a causa delle violenze perpretate dall’esercito birmano nei villaggi dello Stato del Rakhine, hanno lasciato il Myanmar per ammassarsi in Thailandia. Dove le autorità locali non sono solo impreparate a gestire la situazione, oramai al limite, ma la popolazione è intollerante verso questa minoranza di etnia musulmana. O, ancora, all’Africa orientale, dove tra Uganda, Tanzania e Kenya continuano a concentrarsi migliaia di profughi provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo e dal Burundi.