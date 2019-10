Rosalía, la Beyoncé ispanica cresciuta tra camion e flamenco

Ma è qui che lei escogita il passaggio decisivo della sua carriera, quello che la trasforma in pochi mesi in una latin star: per il secondo lavoro discografico, El Mal Querer, Rosalía parte dalla sua tesi di laurea su un romanzo spagnolo del XIII secolo, che parla di una sposa tenuta prigioniera in una torre da un marito geloso. «Tremo al pensiero che cammini in strada / e che tutti vedano le fossette sul tuo viso», gorgheggia in Pienso En Tu Mirá. Questa volta però Rosalìa organizza differentemente la produzione del lavoro, mentre sigla un contratto con la Sony Spagna. Il flamenco resta il fil rouge della sua musicalità, nei vocalizzi, nell’utilizzo delle palmas, il battito delle mani che caratterizza questo suono, nelle venature di “claò”, il dialetto gitano nei testi, nell’accento volutamente andaluso e nello stile provocatoriamente “street” dei suoi video. Ma poi pesca a piene mani nel repertorio hip hop, facendosi aiutare dall’ex fidanzato, il rapper madrileno Tangana, e soprattutto imboccando senza timori la popolarissima via del reggaeton e delle sue contagiose sincopi ritmiche, affidandosi per la produzione allo specialista Pablo “El Guincho” Díaz-Reixa. Il risultato è esplosivo, sia dal punto di vista commerciale che qualitativo.

Se i puristi del flamenco gridano al tradimento, un raffinato critico di Pitchfork parla di un lavoro che «si staglia al di sopra di qualsiasi altra cosa nel panorama del pop globale». In un batter d’occhio arrivano successo, premi, numeri da capogiro e tour trionfali, come spetta a una nuova diva planetaria, quale Rosalía si rivela. Con un deciso péndant femminista, tanto per sovvertire l’ordine costituito della musica latina: entourage tutto fatto di ragazze, sul palco una crew di ballerine in platform sneakers, piume calzettoni bianchi e lei che appena appare in micro-shorts, ostenta il tatuaggio che s’è fatta emulando l’artista proto-femminista Valie Export, che effigia ironicamente un reggicalze. La consacrazione finale per Rosalía è arrivata niente meno che dal nume perenne della cultura spagnola trasgressiva, Pedro Almodóvar, che l’ha voluta nel cast del suo ultimo bellissimo film Amore e Gloria. A fianco di Penelope Cruz, Rosalía è una delle conturbanti lavandaie che svezzano il Pedro-bambino. Una volta raccolta la cesta dei panni puliti, Rosalia prende la strada di casa, intonando A tu vera, la canzone che lanciò Lola Flores, che in altri anni abitò nella fantasia degli spagnoli, come adesso sta cominciando a fare questa conturbante fanciulla cresciuta tra camion e cantes flamencos.