L’Ucrainagate di Trump accende il dibattito per le primarie dei Democratici

L’impeachment entra nel dibattito delle primarie dei Democratici americani. A Westerville, in Ohio, è andato in scena il dibattito con i 20 candidati e la prima domanda per tutti è stata proprio sull’impeachment.

L’impeachment irrompe nel dibattito

La prima domanda del dibattito tra i candidati democratici l’ha posta Anderson Cooper a Elizabeth Warren: perché il presidente Trump dovrebbe essere messo sotto accusa e rimosso dalla sua carica visto che manca solo un anno alle elezioni? Warren ha risposto che a volte ci sono problemi che sono più grandi della politica: «Nessuno è superiore alla legge. Si tratta di Donald Trump, ma si tratta anche del prossimo presidente e di quello dopo e di quello dopo. L'impeachment deve andare avanti». Bernie Sanders ha aggiunto che Trump è il presidente più corrotto della storia. Biden parlando della corruzione di Trump ha detto: «Il Congresso non ha avuto altra scelta che andare avanti con l’impeachment». Kamale Harris ha detto: «Trump ha svenduto la nostra democrazia».

Un altro testimone contro Trump

Nonostante i tentativi degli avvocati dell'amministrazione Trump di bloccarlo, un alto funzionario del Dipartimento di Stato, George Kent, è apparso davanti al Congresso per testimoniare. Kent ha detto di essere stato allarmato dal ruolo che Rudy Giuliani, avvocato personale di Trump, stava svolgendo con l’Ucraina. In particolare, Kent era preoccupato perché il presidente stava dando troppo ascolto a Giuliani e alla sua campagna per screditare Joe Biden usando accuse infondate.

Altre notizie sulla deposizione di Fiona Hill

Fiona Hill, ex consigliera della Russia del Presidente Trump, ha espresso preoccupazione per il ruolo di Rudy Giuliani nella politica estera degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina, dicendo davanti al Congresso che ha visto “illeciti” nella politica estera americana e che ha cercato di denunciarlo a funzionari tra cui l’avvocato del Consiglio di sicurezza nazionale. Secondo quanto riferito dalla Cnn, Hill avrebbe anche testimoniato che l’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton si riferiva a Giuliani come a una «bomba a mano che avrebbe fatto esplodere tutti».