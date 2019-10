Addio gallerie, i giovani artisti si costruiscono da soli la propria rete (e così salvano il mondo dell’arte)

Percorrendo il nord Italia, da Torino a Udine, incontriamo almeno una decina di aeroporti, alcuni dei quali dedicati ai voli low cost e solo uno, Malpensa, che si propone come un hub internazionale. Fenomeno analogo è quello delle fiere d’arte moderna e contemporanea, davvero tante, che non scendono sotto la linea gotica sia perché il mercato è concentrato nelle principali regioni settentrionali, sia perché i collezionisti del mezzogiorno amano viaggiare e fare shopping in giro. Da ovest a est, dunque: Artissima (Torino), Miart (Milano), Art Verona, Arte Fiera (Bologna), solo le principali, ben di più se ne registrano nella fascia secondaria e anche sul mercato più basso, cui si aggiungono i numerosi eventi collaterali che animano, come accade all’estero, le cosiddette main section. Dall’autunno alla primavera le fiere d’arte si trasformano in festival proprio come le manifestazioni culturali di piazza, ricche di mostre, talk, eventi, performance. E il pubblico, non solo quello specialistico, accorre felice, anche se non necessariamente è disposto a mettere mano al portafoglio.

Detta così, sembrerebbe in piena salute il mercato dell’arte in Italia. E invece no, gli affari languono, si vendono solo le opere importanti e soprattutto agli stranieri. Le centinaia di gallerie selezionate alle fiere che contano attraverso severe application, nei giorni di apertura normale risultano vuote e infatti in molti lavorano ormai solo esclusivamente per l’evento commerciale.