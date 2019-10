Per capire la politica italiana di domani non dovete guardare l’Umbria. Ma la Catalogna

Una, nessuna, due identità

L’influencer grillina dell’antimafia, una controstoria pirandelliana

La Bbc ha inserito la deputata Piera Aiello tra le 100 donne più influenti dell’anno, ma la Camera non ha ancora convalidato la sua elezione e lei è indagata per falso in atto pubblico. La testimone di giustizia e il certificato elettorale che non ci poteva essere