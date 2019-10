Ucrainagate, Nancy Pelosi continua a non far votare la Camera e la Casa Bianca avvia un’indagine interna

Continuano le testimonianze, la Camera continua a non votare e Trump in un incontro con i democratici per parlare della Siria ha quello che Nancy Pelosi ha definito come un crollo psichico.

La testimonianza di Michael McKinley

L'ex funzionario di stato Michael McKinley ha testimoniato di aver ripetutamente chiesto al segretario di Stato Mike Pompeo di palesare il suo sostegno per l'ambasciatrice americana in Ucraina, Marie Yovanovitch, ma la sua richiesta è stata accolta col silenzio. McKinley ha anche dichiarato che la mancanza di sostegno verso Marie Yovanovitch è stata la ragione per cui ha deciso di lasciare il suo lavoro.

Giuliani in Senato

Il repubblicano Lindsey Graham, presidente della commissione giudiziaria del Senato, ha detto ai giornalisti che scriverà una lettera a Rudy Giuliani chiedendogli di comparire davanti alla commissione a testimoniare. Per alcuni una mossa solamente psicologica: far vedere che Giuliani non ha nulla da nascondere.