Appello per una politica economica omeopatica, almeno è acqua fresca

Di qui la geniale pensata del dottor Hahnemann: somministrare ai malati pillole e gocce con dentro niente. Sostanze diluite centinaia di volte, fino a non contenere più una singola molecola di principio attivo. Dietro quegli esoterici nomi latini, Cuprum metallicum, Nux vomica, Drosera rotundifolia, Formica rufa o Viburnum opulus, in pratica c’è solo acqua e zucchero. Il guaio è che a duecento anni di distanza, nell’era degli antibiotici e della genomica, tantissima gente continua a curarsi in questo modo.

Per nulla scalfita dagli strali di Burioni, l’omeopatia gode di ottima salute. Tanto che dalla medicina si sta allargando ad altri campi dello scibile. Per esempio l’economia. Come spiegava l’Economist della scorsa settimana, in un mondo in tumultuosa trasformazione che obbedisce a regole sempre più “strane”, l’arsenale degli economisti di oggi rischia di assomigliare pericolosamente a quello dei medici del Settecento: una borsa piena di salassi, purghe e impacchi che non curano e anzi a volte uccidono il malato.

Quando la famosa curva di Phillips smette di funzionare, cioè la crescita dei posti di lavoro non fa più salire l’inflazione, banche centrali e governi si ritrovano in mano delle armi spuntate, tanto più in vista di una probabile recessione globale. Figurarsi un governo come quello italiano, schiacciato sotto il peso di un mastodontico debito pubblico.