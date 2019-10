Aiuto! Instagram somiglia sempre più a Rousseau

Instagram ha fatto la fine del Cinque Stelle. Dalla disintermediazione è passato alla mediazione. Dalla disruption alla sfiducia costruttiva. Dalla trasparenza all'opacità. Dalla democrazia diretta a quella rappresentativa. Dal consenso all'espressione. Dal basso all'alto (della cattedra). Le parabole di trasformazione/normalizzazione dell'uno, il social network, e dell'altro, il movimento anzi no il partito, procedono impressionantemente in parallelo. Coincidono i tempi, le traiettorie, gli obiettivi, tutto quanto.

Instagram ha tolto i like ma non li ha tolti davvero: non compare più il numero di persone che cuoricinano una foto, e tuttavia compaiono, elencati in liste da aprire e scorrere, tutti gli utenti che lo hanno fatto. Non è neppure detto che sarà così per sempre: è un esperimento che, ha detto il capo della Public Policy Emea di Instagram, Tara Hopkins, “Servirà ad aiutare le persone a porre l'attenzione su foto e video condivisi e non su quanti like ricevono” - suona un po' come quel “Fai sentire la tua voce” che campaggia sulla home page di Rousseau, no?

Che dedurre l'influenza degli influencer dai like che ricevono e dal numero di follower che hanno sia ingenuo lo cominciano a capire i grandi brand e pure le piccole aziende, le quali - lo segnalava Francesca Milano di recente sul Sole24Ore – stanno attrezzandosi per monitorarne il seguito, cioè verificare che quei seguaci siano veri o finti. Fare numero non serve più a niente non soltanto perché è ormai arcinoto che moltissimi influencer comprano seguaci, cosa che rende parte del loro engagement nulla, ma pure perché comincia a registrarsi una specie di stanchezza degli utenti: un'indagine di Mobile Marketer, che la scorsa estate riportava Simone Cosimi su la Repubblica, rivela che, nel primo trimestre del 2019, i contenuti sponsorizzati che compaiono nella timeline di Instagram vengono visualizzati sempre meno (da un engagement del 4 per cento, negli ultimi tre anni sono passati ad averne uno del 2,4 per cento). Le aziende torneranno a investire nella pubblicità tradizionale o, prima ancora, saranno gli influencer a convertircisi, o addirittura sarà la pubblicità tradizionale a disintermediare?

Mettete governo al posto di pubblicità tradizionale, parlamentari al posto di influencer, elettori al posto di aziende e avete all'incirca la stessa partita che si gioca (s'è giocata?) nel Cinque Stelle. Così come su Instagram, anche su Rousseau esistono iscritti a cui non corrispondono persone, ma pixel. A settembre scorso, è venuto fuori che Francesco Mennella, aspirante onorevole di Marcianise (vicino Caserta, la città di Speranza, rapper collega di Pericolo, che canta “meglio vendere la droga che comprare views), alle parlamentari del 2018 s'è creato una rete di sostenitori finti, regolarmente iscritti a Rousseau, che sostenessero la sua candidatura.

Ad aprile, il Garante della Privacy ha multato la piattaforma per aver “esposto i risultati delle votazioni ad accessi ed elaborazioni di vario tipo”, in sostanza per aver reso manipolabile il voto espresso dagli iscritti (quelli veri, quelli che non sono caratteri captcha, l'entità fantasmatica che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo dovuto dimostrare a un computer di non essere). Non che questo abbia impedito alla nuova App del Pd di rifarsi a Rousseau, persino superandolo – e infatti Casaleggio jr, quando l'App è stata annunciata e descritta, s'è complimentato con gli ex nemici. L'elogio del consenso popolare che nasce da meccaniche divine è sparito dalla retorica grillina non appena i sondaggi hanno iniziato a mostrare che non era tutto stelle quello che volevano gli italiani. Allo stesso modo, Instagram ha virato verso il contenuto a scapito dei numeri non appena nei numeri sono diminuiti gli zeri.