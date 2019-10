Calcolo o disperazione? Ora Salvini vuole, a tutti i costi, Roma

Salvini lo ha capito prima degli altri e questa anticipatissima campagna romana suggerisce un obbiettivo molto preciso: aggiungere Roma ai molti trofei regionali che Il Capitano pensa di aggiudicarsi nei prossimi mesi. Non solo l’Umbria, non solo l’Emilia Romagna, la Calabria, e – chissà – Toscana e Campania, ma anche la Capitale, magari dopo una crisi-lampo.

Sarebbe il coronamento del progetto della Lega nazionale che Salvini ha imposto a un recalcitrante Nord, nonché il definitivo atto di supremazia sui suoi alleati. Prendersi Roma a dispetto della destra che l’ha sempre monopolizzata. Prendersi Roma a dispetto delle vecchie filiere andreottiane confluite in Forza Italia. Prendersi Roma a dispetto di Papa Bergoglio, della politica e dei santi, e rilanciare il salvinismo occupando un balcone titolato dal mito oltreché dalla storia.

Il patto di coalizione, dicono, è già formalizzato. A Fratelli d’Italia dovrebbe andare la candidatura per il dopo-Zingaretti; alla Lega quella per il dopo-Raggi. Conviene a tutti e due perché in caso di sconfitta nessuno si potrebbe fare troppo male, come succederebbe a parti invertite: Giorgia Meloni ha già subito l’onta di essere esclusa da un ballottaggio per il Campidoglio, un secondo flop risulterebbe catastrofico, mentre un futuribile candidato leghista potrebbe cantare vittoria con qualsiasi risultato. A Roma, nel 2016 la lista “Noi Con Salvini” si era fermata al 2,7: pure se la prossima volta andasse male si potrà dire “abbiamo decuplicato i voti”. Mancò la fortuna ma non il valore: un grande classico.

Insomma, in attesa che un soffio di vento di porti via la Raggi le carte sono state già aggiustate per la partita, compresa quella (al momento coperta) delle intese con CasaPound, che nella Capitale vale pur sempre l’1,5 per cento. Il movimento ha di recente rinunciato al suo status politico, annunciando che non si candiderà più con il suo simbolo in nessuna competizione elettorale perché ritiene più produttivo dialogare “con tutte le forze che si oppongono alle follie globaliste e hanno a cuore i destini della nazione”: a San Giovanni ci saranno pure loro, senza bandiere ma con il chiaro intento di sostenere le ambizioni del Capitano contro la sindaca che (oltretutto) minaccia di sfrattarli.