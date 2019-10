Aiutati che l’alternanza ti aiuta: così la collaborazione tra scuola e imprese può (e deve) aiutare i giovani

La novità dell’alternanza scuola-lavoro è arrivata, come sappiamo, nel 2015. Forte della consapevolezza che il sistema dell’istruzione fosse troppo lontano dall’universo professionale, e che i giovani non arrivassero “pronti” nel momento in cui si affacciavano al mondo del lavoro, l’idea fu quella di iniziare ad avvicinarli a questa realtà attraverso delle piccole esperienze di qualche settimana all’anno all’interno delle aziende, in funzione di formazione, orientativa e di acquisizione di quelle soft skills (capacità di lavorare in gruppo, autonomia, flessibilità, problem solving e così via) che le imprese sempre più richiedono oggi.

Una novità accolta all’epoca, sappiamo anche questo, con qualche frizione da parte degli studenti, ma ormai entrata a pieno regime nelle attività scolastiche. E in effetti l’alternanza si conferma anche come la modalità più diffusa per avvicinare i giovani studenti al mondo del lavoro, ancora prima delle varie giornate di formazione, testimonianze in classe, laboratori di vario genere e così via. A quattro anni dal lancio, però, quale quadro si può tracciare? La scuola oggi prepara al lavoro più di ieri? Nestlé, che da qualche anno organizza, fra le altre cose, attività di alternanza in un programma chiamato “Nestlé needs YOUth”, ha lanciato un sondaggio tra studenti, genitori e insegnanti per raccogliere le loro opinioni a riguardo e capire l’incidenza delle esperienze di alternanza nel preparare i giovani ad inserirsi nel contesto professionale.

Ne emergono alcuni trend degni di nota: malgrado il livello di istruzione sia giudicato da tutti, studenti, insegnanti e genitori come “alto” (nonostante le note difficoltà del mondo scolastico, questo ci è riconosciuto anche a livello internazionale), sul fronte dell’alternanza scuola-lavoro c’è ancora molto che si potrebbe fare per migliorare. A partire dal nome, ora mutato in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” a partire da febbraio 2019. «Si trattava di una denominazione infelice, perché trasmetteva l’idea che a scuola non si lavora, e al lavoro non si fa scuola», dice Lorella Carimali, docente di matematica e fisica al liceo Vittorio Veneto di Milano e candidata al Global Teacher Prize 2018, “Nobel” degli insegnanti, in occasione della conferenza di Nestlé “La scuola prepara al lavoro. Vero o falso?” tenutasi pochi giorni fa nella sede della Camera di commercio a Milano. Mentre invece lo scopo della misura è fare tutto il contrario, come sappiamo: un’occasione per gli studenti di imparare fuori dalle aule, così come per le aziende di fare formazione e potenzialmente di acquisire quegli insight, soprattutto in ambito digitale, con cui le generazioni più giovani hanno una familiarità innata.