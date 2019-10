Andrea Pezzi: governare gli algoritmi? Sarà possibile solo se torneremo a farci delle domande su noi stessi

Andrea Pezzi è un amante dei classici. Pitagora, Parmenide, Aristotele, tutti i grandi del passato ci hanno insegnato delle lezioni essenziali sulla natura dell’uomo, ma soprattutto ci hanno spinto a riflettere, a interrogarci, a cercare di capire il perché e il per come del nostro stare al mondo. Ecco, dice Pezzi, questa cosa oggi non la facciamo più. Se una volta c’era Dio, la scienza, la religione, oggi tutt’al più ci domandiamo quale sia l’emoticon più appropriata da usare nel prossimo tweet. La tecnologia ha invaso le nostre vite senza che ce ne rendessimo conto, e in un batter d'occhio ci siamo ritrovati dipendenti da smartphone e social network, ossessionati dall’ennesima app per perdere peso o inebetiti per ore di fronte all’ultimo videogame in realtà virtuale. Ma non solo. «La tecnologia sta radicalmente cambiando il modo in cui prendiamo le decisioni», spiega Pezzi, «senza pensarci ci affidiamo ad algoritmi che sono e saranno sempre più efficienti e veloci nelle scelte che fanno per noi, e così facendo annulliamo di fatto il nostro libero arbitrio, cioè la caratteristica che ci rende esseri umani più di tutto».

Se l’innovazione, naturalmente, ha i suoi aspetti positivi («strumenti come le nanotecnologie stanno già cambiando il volto della medicina», dice Pezzi), infatti, l’altra faccia della medaglia è che ci sottrae dalla responsabilità di compiere delle scelte, perché ci sarà sempre un algoritmo che, calcolando fra milioni di probabilità, sarà sempre più capace di noi di decidere, e di farlo in tempi brevissimi. Il problema? Così facendo, quell’algoritmo ci toglie anche la possibilità di commettere degli errori, e soprattutto di imparare da essi. «Questo produce una perdita di maturazione, di intenzionalità e di rischio. Perché sono i tentativi ed errori che ci fanno crescere, non solo le scelte giuste», spiega Pezzi a Linkiesta. «In questo senso l’assopimento dell’intenzionalità dell’individuo, è un rischio che nella storia dell’umanità non abbiamo mai visto. Ci rende inutili. E allora perché volere se il volere non è più necessario? In quest’ottica parlare dell’importanza dell’intenzionalità nelle scelte è fondamentale, altrimenti uccidiamo qualcosa di essenziale dell’essere umano, un vero e proprio inquinamento antropologico».

Riflettere su queste tematiche, riportando l’uomo al centro di ogni considerazione che possiamo fare sul futuro, invece, è fondamentale. E in questo senso la tecnologia non è qualcosa da temere, dice Pezzi, ma un’opportunità: «La tecnologia semplifica alcune funzioni, ma ne complica altre, richiedendo intelligenze crescenti. In questo senso ha obbligato le nostre coscienze al risveglio: la sua bellezza consiste nel fatto che ci obbliga a farci filosofi».