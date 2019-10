Brexit, l’accordo è fatto. Ora iniziano i veri problemi

Con l'accordo di Johnson, l’Irlanda del Nord avrà una doppia unione doganale. Formalmente Belfast rimarrà parte del territorio doganale del Regno Unito e beneficerà della futura politica commerciale che Londra siglerà con altri Stati, ma allo stesso tempo si dovrà applicare il codice doganale dell'Unione europea nell'Irlanda del Nord. Tradotto Londra potrà applicare le sue tariffe ai prodotti che provengono dai Paesi Terzi, ma solo se non entrano nel mercato unico. Il governo inglese sarà costretto così a mantenere i dazi europei per beni che rischiano di essere commerciati nell’Ue. Addirittura il Regno Unito non avrà così mano libera di fare accordi commerciali vantaggiosi perché le nuove intese non dovranno pregiudicare l’applicazione del nuovo protocollo appena firmato.

Johnson avrà pure tolto dall’accordo la parolaccia backstop ma questa doppia unione doganale è ancora peggio, perché invece dei due anni temporanei previsti dall'accordo May, il protocollo durerà almeno quattro anni. E potenzialmente per sempre visto che solo il parlamentino dell'Irlanda del Nord, può bloccare a maggioranza il rinnovo. Difficile pensare possa esserci una maggioranza schiacciante conto visto che dal gennaio 2017 i due partiti che hanno ottenuto più voti, Dup e i reppubblicani Sinn Fein non hanno trovato un accordo per governare.

A conti fatti, dopo mesi di melina, annunci e ricatti, Johnson ha accettato tutte le richieste che l’Ue gli aveva imposto. Il premier pur di ottenere la Brexit entro il 31 ottobre, come promesso fin dall’inizio del suo mandato, ha deciso di sacrificare le ragioni del Dup che chiedevano di evitare un trattamento diverso rispetto a Inghilterra, Scozia e Galles, e di non violare così l’integrità territoriale. Neanche May aveva mai ceduto su questo punto per non perdere l’appoggio del Dup che reggeva la sua fragile maggioranza. Ma ora che BoJo una maggioranza alla Camera dei Comuni non ce l'ha più di un mese, ha deciso di scaricare il Dup. E pazienza se il 24 novembre del 2018 proprio nella conferenza del partito unionista aveva detto: «Nessun governo potrebbe o dovrebbe sottoscrivere controlli regolamentari e doganali nel Mare d'Irlanda», ovvero esattamente quello che prevede il suo accordo.

Il passato è passato, ora Johnson vuole giocarsi tutto sul voto in Aula per passare come l'uomo che ha realizzato la Brexit contro tutto e tutti entro il 31 ottobre. Sembra un deja vu.