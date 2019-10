Expert brain: la passione per il lavoro modella il nostro cervello

In un altro suo lavoro, Diversamente sano (Hoepli, 2018), ha trattato un tema affine, ma da una diversa prospettiva: quello della patologia...

In quel lavoro sono partito dall’idea che alcune malattie psichiche non sono legate a una debolezza del nostro sistema nervoso centrale. Siamo abituati a pensare che gli ansiosi, i depressi e via discorrendo sono persone deboli, che non hanno strategie per reagire…

Invece che cosa ha scoperto?

Mi sono accorto che alcuni disturbi psichiatrici o psicologici sono legati a un eccesso, non a un difetto di “intelligenza”. Semplicemente quelle persone non hanno ancora trovato una via per sfogare la propria energia e, non avendola trovata, questa impasse si manifesta in forme di confusione o di disregolazione delle emozioni. Va dunque capito che cosa c’è nel suo ambiente che lo porta a essere così inefficace.

Prendiamo il caso dell’ortoressia, ovvero l’ossessione per il cibo sano. Le persone che ne soffrono non sono stupide ma hanno un quoziente intellettivo più alto rispetto alla media. Sono persone che reagiscono a una determinata condizione ambientale - il cibo massificato e di produzione industriale - con questo tipo di iper controllo. Ma è un iper controllo che nasce da una conoscenza profondissima del cibo. L’idea è quindi che bisogna lavorare sull’ambiente, non sulle debolezze della singola persona. Ambiente e habitat complessivo determinano il nostro orientamento nel mondo.

Come possiamo lavorare per migliorare il nostro habitat di lavoro, valorizzando le risorse, l’intelligenza, le capacità di tutti?

Dobbiamo insistere sulla socializzazione. Così possiamo superare i nostri limiti. Anche tramite il lavoro, che è stimolo, passione. E poi, con i ragazzi, servendoci di alcuni strumenti.



Quali strumenti?

Penso ai videogiochi. Se osserviamo i ragazzi di oggi, essi vengono denigrati perché stanno ore e ore sui videogiochi. Prendiamo ad esempio Fortnite. Tramite questo videogioco riesco a creare delle reti sociali fortissime anche con persone che non conosco, semplicemente condividendo qualcosa che ci piace. Dobbiamo potenziare l’individulità dei singoli - ciò che sai fare e ciò che ti piace fare - insieme agli altri, non contro agli altri. Dobbiamo unire il piacere e il lavoro. Per fare reti e diventare expert brains.

