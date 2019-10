Il mondo di oggi spiegato con i film internazionali candidati all’Oscar

Sarà forse per il record di partecipazione (93 film candidati, mai così tanti), o per la qualità stessa delle opere presentate. Ma l’edizione 2020 del premio per il miglior film internazionale (regole chiare: non statunitense, non troppo in inglese) promette già bene. Sul vincitore, le valutazioni sono premature, anche se la critica e le giurie internazionali si sono già sbilanciate: ottima posizione per Il parassita, commedia nera sudcoreana di Bon Jooon Ho, forte anche del suo successo a Cannes. Buona anche quella del francese Les Miserables, che racconta su più livelli le difficoltà dell’integrazione parigina, fino allo scoppio della rabbia finale tra classi e generazioni. Degne di nota sono anche le prime volte: quest’anno ci sono anche Uzbekistan, Ghana e Nigeria (tardiva, vista la ormai affermata produzione cinematografica), tre prove molto diverse tra loro.

Un numero così alto di partecipanti, poi, è anche una occasione importante per tentare esplorazioni più ampie (con tutti i benefici di inventario del caso). È vero che ogni film è un mondo a sé, per poetica e stile e, soprattutto, per le tensioni che sceglie di esplorare. Ma appunto: quali sono queste tensioni che ogni Paese ha scelto di mettere in scena? La lista è lunga e le realtà geografiche sono diverse (per non parlare delle rispettive tradizioni cinematografiche). Ma basta accostarli e già, in una sorta di campionato globale, si possono intuire filoni, movimenti, atteggiamenti comuni.

È fortissimo, per esempio, il bisogno di fare i conti con il passato recente. Lo fa l’Albania, con il suo La delegazione, di Bujar Alimani, che attraverso una storia sgangherata e improbabile racconta gli ultimi giorni, assurdi e inefficienti del regime. Ma anche la Colombia, che rimette in scena il mondo dei guerriglieri (stavolta minorenni) nel suo Monos di Alejandro Landes, che ha già scatenato un putiferio in patria proprio a pochi anni dallo storico accordo con le Farc. Le stesse tensioni (che del resto affiorano nel Traditore, di Marco Bellocchio, su Buscetta) si ritrovano in Lengthy night, di Edgar Baghdasaryan, il candidato armeno, che addirittura mette a confronto tre diverse epoche storiche, o nel belga/guatemalteco Nuestras Madres, girato da César Diaz sugli sviluppi della guerra civile in Guatemala. Da segnalare, in questo senso, il libanese1982, di Oualid Mouaness in cui il montare delle ostilità nel Paese si intreccia con le vicende di un gruppo di studenti che si preparano al diploma e con una storia d’amore non dichiarato (non ci sarà tempo, la guerra arriverà prima) e il più allegro La odisea de los giles, di Sebastián Borensztein, argentino che parla di crisi argentina e di un gruppo di vicini intenzionati a prendersi una vendetta negli anni terribili del corralito. Rientra sempre nel filone il documentario israeliano di Yaron Ziberman, che torna a indugiare sull’assassinio di Yithzak Rabin, stavolta raccontandolo dal punto di vista dell’omicida.

È una forma di presa di coscienza, o di autocoscienza, in un certo senso. Non mancano perciò i film sull’Olocausto, come l’ungherese Those Who Remained, di Barnabás Tóth, il lettone The Mover, di Davis Simanise, e il ceco L’uccello dipinto, in bianco e nero e girato in interslavo, una lingua artificiale che risulta comprensibile a tutti gli slavi, mentre il Cile torna sugli anni di Allende e sul fenomeno della radicalizzazione a destra (Spider, di Andrés Wood). A Cuba si punta su un episodio minore della storia più vicina, cioè l’incontro con un gruppo di bambini malati di Cernobyl malati e delle imprese compiute dal loro traduttore. Una piccola gemma.