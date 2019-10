Il decreto trasparenza, usiamolo per fare luce davvero sulle violazioni dei diritti umani in Libia

Nonostante una serie di rilievi avanzati da chi chiedeva trasparenza – ad esempio, la conoscenza di alcune delle attività implementate, quali “l’intervento umanitario, il miglioramento delle condizioni di accoglienza, la formazione del personale e delle forze dell’ordine libiche ecc.” non determinerebbe alcun danno a interessi tutelati dalla legge - sulle azioni concordate tra Italia e Libia è calata la cortina del “segreto”, come detto. Ma alcuni passaggi delle due sentenze citate meritano attenzione. Il Tar ha affermato che “pare addirittura stucchevole indicare” le ragioni per cui la trasparenza “dei verbali di riunione del Comitato misto Italia-Libia, istituito ai sensi del più volte citato Memorandum, nonché di atti che documentano lo svolgimento di attività (…) finalizzate al contrasto alla immigrazione clandestina” può recare “grave e concreto pregiudizio alla stabilità delle relazioni internazionali in atto” tra Italia e Libia, nonché a ordine e sicurezza pubblica. E il Consiglio di Stato ha giustificato l’espressione usata dal Tar – “stucchevole” – in quanto solo “formalmente brusca e non rispettosa dell’obbligo di motivazione”, dato che le ragioni del rifiuto della trasparenza appaiono, “agevolmente comprensibili e difficilmente confutabili, se solo si tiene conto del difficile contesto territoriale ed istituzionale in cui l’azione di contrasto dell’immigrazione clandestina è destinata ad operare (ed al riguardo, alla luce della cronaca degli ultimi anni, può invocarsi addirittura il fatto notorio)”. Ecco, questi passaggi, se pur corretti, lasciano un senso di amarezza: perché di “stucchevole” o “notorio”, circa la questione degli accordi con la Libia, c’è poco o niente.

Da tempo fonti autorevoli sostengono “la connessione tra la condotta italiana, consistente nella fornitura di assistenza tecnica e finanziaria alle autorità libiche, e le gravi violazioni dei diritti umani che si consumerebbero in Libia”, sì che “una responsabilità indiretta dell’Italia su tali illeciti appare difficilmente contestabile”: ma il cittadino non dispone di strumenti per conoscere e capire cosa sia accaduto e cosa accada ancora. La trasparenza è necessaria perché è “importante che l’opinione pubblica sia informata sulla reale portata degli accordi intercorsi tra il Governo italiano e le autorità di Tripoli”, così che “nessuno potrà dire, domani, non sapevo”. Eppure non è dato sapere.

Con il Foia l’ordinamento ha messo a disposizione del cittadino uno strumento per fare trasparenza. Ma, al momento, non può che farsi affidamento sul buon giornalismo.