Breve viaggio nella musica italiana che non canta in italiano (e non conosce confini)

Certo non bastano due dischi a dirci che qualcosa sta capitando. Soprattutto se stiamo parlando di band a loro modo “storiche” e che hanno sempre cercato di parlare al di là dei nostri confini, hanno collaborato con artisti di fama internazionale in giro per il mondo, e hanno pubblicato per alcune delle etichette più importanti in circolazione (i Jennifer Gentle si pregeranno sempre di essere stati la prima band italiana a finire su Sub Pop, proprio l’etichetta che fu dei Nirvana). In the Silence Electric e Jennifer Gentle infatti continuano la linea di una musica psichedelica che flirta con il rumore, il kraut-rock tedesco e la dissonanza (il primo) e gli anni Sessanta, il pop più obliquo, e la ricerca sul suono a servizio della canzone (il secondo). Un vero e proprio ritorno a casa, ma con la valigia sempre pronta a partire. Faccia più “pop” di un certo approccio sperimentale e di ricerca che in Italia abbiamo sempre avuto guardando più al confronto con il mondo là fuori. Quest’anno infatti sono tornati molti musicisti apprezzati in tutto il mondo — forse più che qui — come Teho Teardo (Grief is the Thing with Feathers, Specula) e Paolo Spaccamonti (Volume Quattro, Escape From Today); per non citare giovani artisti elettronici d’avanguardia sempre più in vista come Mana (Seven Steps Behind, Hyperdub), Caterina Barbieri (Ecstatic Computation, Editions Mego), e L I M (Higher Living, Factory Flaws — in realtà di fine 2018).

C’è da essere ottimisti a vedere anche l’emergere di band “giovani” (dove le virgolette sono d’obbligo considerando che qualcuno ha già trent’anni e solo da noi possiamo ancora pensarli giovani) che pensano più a suonare e fare quello che vogliono. Dagli Any Other, che hanno aperto le danze della stagione musicale italiana in lingua inglese 2018-2019 con l’apprezzatissimo Two, Geography (42 Records) che ha permesso alla band di Adele Nigro di girare in tutta Europa agli Indanizer (in uscita anche loro con Nadir, Edison Box) — che tra suggestioni Animal Collective e psichedelia tropicalista hanno trovato una lingua universale apprezzata in moltissime nicchie che si posizionano fuori dal tempo — e gli Eugenia Post Meridiem (In Her Bones, Factory Flaws), anche loro che guardano territori musicali ancestrali dove l’inglese diventa modo grazie a cui il loro folk “espanso” va oltre i club di provincia.

Sicuramente è una carrellata non esaustiva, cui mancano molti pezzi (ad esempio tutti gli esponenti della resistente scena garage rock, che gode di ottima salute e solido seguito) e su cui forse è prematuro fare un discorso “di sistema” (foss’anche solo che in tutti questi anni di ottimi dischi cantanti in inglese ci sono sempre stati, ma in qualche modo si era percepito un clima di stanca generale attorno a questo tipo di approccio), ma è un segnale interessante che è giusto evidenziare. La musica continua, anche da noi, a voler parlare il linguaggio del mondo, andando oltre le retoriche che sembrano ribadire che esiste un solo modo di fare le cose e cercando di andare a toccare i punti di tensione che sono proprio quelli che tutta la grande arte, in realtà, deve per lo meno ambire di provare a fare.