A 100 anni dalla scomparsa, Sassari omaggia Leoncavallo con Pagliacci

In occasione del centesimo anniversario della scomparsa di Ruggero Leoncavallo, l’Ente concerti “Marialisa de Carolis” di Sassari mette in scena venerdì 18 e domenica 20 ottobre Pagliacci, l‘opera più nota del compositore napoletano, autore anche del libretto. L’allestimento originale, firmato dai registi Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, è il risultato dell’incontro tra l’Ente concerti, che da oltre settant’anni cura la Stagione lirica sassarese, e l’Accademia di Belle Arti cittadina. Scene e costumi sono infatti stati ideati e realizzati dagli allievi dell’Accademia, intitolata al pittore Mario Sironi. Proprio di Sironi, come di Giorgio De Chirico, era coevo Felice Casorati ai cui dipinti si sono ispirati gli artisti per le scene. I tre si distinsero anche per l’attività, meno conosciuta, di scenografi teatrali. Sassari, inoltre, è un punto comune tra Sironi e Casorati: il primo vi nacque, restandoci soltanto un anno; il secondo, invece, trascorse cinque anni in città, al seguito della famiglia, dal 1890 al 1895.

Pagliacci, presentato senza il classico affiancamento con altre opere veriste, per dare maggior risalto al capolavoro di Leoncavallo, torna a Sassari a 13 anni dall'ultima esecuzione. La firma di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, già in città nel 2018 per la regia di Rigoletto, trasmesso anche sul canale satellitare Classica HD del bouquet di Sky. Sebastiano Rolli dirige Orchestra e Coro dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis”, quest’ultimo preparato da Antonio Costa, e il coro delle voci bianche dell’Associazione corale “Canepa” istruito da Salvatore Rizzu. La regia è di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, il disegno luci di Tony Grandi.

Nel cast figurano Antonello Palombi (Canio), Marta Torbidoni (Nedda), Stefano Meo (Tonio), Zoltán Nagy (Silvio), Marco Puggioni (Peppe), Fabrizio Mangatia (Primo contadino), Claudio Deledda (Secondo contadino).