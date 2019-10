Dal mito della lotta all’evasione in poi. Sciocchezze (e cose fortemente esagerate) sulla manovra

Alberto Brambilla, che di tasse e pensioni se ne intende, e fino allo scorso anno era vicino alla Lega, ha ridimensionato altri due miti: il primo riguarda quanto davvero si paga in imposte sui redditi, il secondo è che i poveri pagano più dei ricchi. Ecco qualche conticino. In base alle ultime dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef risulta che oltre il 46% degli italiani (i primi 2 scaglioni di redditi) paga meno del 2,7% di tutta l’Irpef, in totale 4,32 miliardi di euro, ma ne riceve per la sola sanità ben 47. Se poi aggiungiamo anche i contribuenti che dichiarano dai 15 ai 20 mila euro lordi, ne consegue che i primi tre scaglioni di redditi versano in totale 15, 8 miliardi di Irpef (su un totale di 164,7), ma prendono per le sole cure sanitarie 5,2 miliardi. Se ne deduce che il 60% dei contribuenti (lavoratori dipendenti compresi) versa attorno al 10% di tutta l’Irpef. Pagano poco sia i redditi più elevati (sono l’1,1% dei contribuenti dai quali viene circa un miliardo di euro) sia quelli bassi. Se questo è vero, l’intera politica fiscale è da rovesciare puntando a ridurre le aliquote marginali e quelle reali sui ceti medio alti. E chi glielo dice ai populisti di sinistra?

Forse si poteva lasciar aumentare un po’ l’Iva e usare quelle risorse per ridurre le imposte dirette, come avrebbe voluto fare anche il ministro dell’economia Roberto Gualtieri che in questo è d’accordo con il suo predecessore Giovanni Tria. Ma più che di fronte a un mito ci troviamo davanti a un tabù, quello del consenso elettorale. Mai fare un favore a Salvini, ha detto Renzi, anche perché la propaganda salviniana è mediaticamente efficace quanto sostanzialmente infondata. La stoccata più velenosa è arrivata da Tria: io volevo introdurre la flat tax, ha raccontato l’ex ministro dell’economia, Salvini ha detto no in nome di quota 100 perché voleva seppellire la Fornero (la riforma sia chiaro).

Anche il cuneo fiscale è un mito? Certo che no, è vero che in Italia la differenza tra costo del lavoro e salario effettivamente percepito è molto elevata, anche se non la più alta, come mostra una indagine della Banca d’Italia. La Francia e la Spagna, ad esempio, stanno peggio, meglio invece la Germania. Tuttavia è chiaro che tre miliardi l’anno prossimo, che salgono a sei nel 2021, non darà grandi benefici. L’ultima consistente manovra venne fatta da Romano Prodi nel 2007 con un taglio di 7,5 miliardi di euro. I suoi effetti sono incalcolabili visto che subito dopo scoppiò la più grande crisi economica dagli anni ’30. Vedremo tra un anno se questa volta ci sarà una ricaduta positiva su salari, profitti e prodotto lordo. Quindi sospendiamo il giudizio.

Tra miti e riti, il più assurdo riguarda la politica verde. Tutti a incensare Greta, e poi via a fare le barricate contro la tassa sulla plastica. Protestano le imprese e si può anche capire che per loro ci sarà un certo aggravio, protestano i commercianti e non si capisce perché, ma protestano anche i consumatori e qui è pura paranoia. Si dovrebbe celebrare l’espiazione per tutti i sacchetti che abbiamo usato inutilmente e poi gettato nella spazzatura, invece siamo in pieno rito della parola. Pardon, della chiacchiera, nella quale gli italiani eccellono ben più che gli altri popoli. Tanto, troppo rumore, e ancora una volta per nulla.