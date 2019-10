Ucrainagate: il capo dello staff della Casa Bianca accusa Trump, poi ci ripensa

Mick Mulvaney: «Sono stato frainteso»

Cinque ore dopo aver dichiarato davanti ai giornalisti che sì, Trump aveva congelato aiuti per 400 milioni di dollari all’Ucraina per creare pressioni affinché indagasse i democratici e le elezioni del 2016, Mick Mulvaney ha rilasciato la seguente dichiarazione scritta: «Consentitemi di chiarire che non vi è stato assolutamente alcun quid pro quo tra l'aiuto militare ucraino e qualsiasi indagine sulle elezioni del 2016. Il presidente non mi ha mai detto di trattenere denaro fino a quando gli ucraini non avessero fatto qualcosa relativamente al server (si riferisce al server della Democratic National Commitee, hackerato dai Russi nel 2016, ndr). Le uniche ragioni per cui volevamo trattenere il denaro erano legate a preoccupazione per la mancanza di sostegno da parte di altre nazioni e a preoccupazioni sulla corruzione».

La testimonianza di Gordon Sondland

Gordon Sondland, l’ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Unione europea, è apparso giovedì a porte chiuse davanti alla Camera. Secondo quando riportato da Cnn, che ha ottenuto una copia della sua dichiarazione iniziale, Sondland ha detto che il presidente Trump lo aveva esortato a lavorare con il suo avvocato personale Rudy Giuliani su questioni relative all’Ucraina. «Era evidente a tutti noi che la chiave per cambiare idea del presidente sull'Ucraina era passare attraverso Giuliani». Sondland ha anche detto di non essersi accorto fino a «molto più tardi» che l'agenda di Giuliani era di «spingere gli ucraini a indagare sull’ex vicepresidente Joe Biden e suo figlio Hunter».

Per Mitch McConnell l’impeachment è ormai inevitabile

Il New York Times riporta che durante una riunione con i senatori repubblicani, Mitch McConnell avrebbe detto loro di tenersi pronti per affrontare il processo in Senato intorno a Thanksgiving, e quindi alla fine di novembre. Il New York Times riporta anche che al Congresso vige un’aria di “inevitabilità” sulla sorte di Trump sul fatto che diventerà il terzo presidente della storia a essere messo e votato sotto impeachment. Durante un pranzo a porte chiuse, pare che McConnell abbia spiegato il processo avvalendosi di una presentazione in PowerPoint.