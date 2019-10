Sospendere l’app che aiuta i manifestanti è un controsenso

«Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto informazioni credibili dall'Hong Kong Cybersecurity and Technology Crime Bureau, così come dagli utenti di Hong Kong, secondo le quali l'applicazione sarebbe stata usata malignamente per colpire in modo violento singoli agenti e per danneggiare individui e proprietà dove non sono presenti forze di polizia. Questo uso ha fatto sì che l'applicazione violasse la legge di Hong Kong. Allo stesso modo, un abuso diffuso viola chiaramente le linee guida dell'App Store, che escludono la possibilità di arrecare danni personali».

Come abbiamo potuto leggere sui media nei giorni scorsi, queste sono le parole usate da Tim Cook per spiegare ai propri dipendenti le ragioni che l’hanno portato a rimuovere dall’App Store cinese HKmap.live. Per chi non avesse seguito la vicenda, il 5 ottobre scorso il People’s Daily, giornale direttamente controllato dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha scritto che questa app anziché fornire informazioni sui trasporti a beneficio dei cittadini è in realtà utile a localizzare la polizia, consentendo ai manifestanti di proseguire nelle violenze ai suoi danni. HKmap.live è un’applicazione che aggregando le informazioni pubbliche condivise su diverse piattaforme e social media dai cittadini, fornisce agli utenti una mappatura del traffico, dei mezzi di trasporto e dei posti di blocco. Questa sua peculiarità, che agli occhi di Pechino si configura come un’arma perché permette di eludere le forze dell’ordine o peggio di coordinare attacchi, per i comuni utilizzatori è uno strumento facilitatore della viabilità, come appunto hanno fatto notare tempestivamente via Twitter gli sviluppatori del servizio avversando l’idea che sia mai stato usato per compiere imboscate vista l’assenza di prove in tal senso.