Gnam, arrivano i chihuahuatacos e un nuovo modello di ristorazione

Cambiano il cibo e il vestito, non il concept dell’organizzazione. Anzi, migliora, lavorando meglio sulla comunicazione di un prodotto molto lontano dalla nostra tradizione e dalle consuetudine giapponese: Maidò propone una frittata nipponica celebre nel mondo dei manga, molto meno tra i fan della cucina giapponese di Milano. E dal raddoppio si passa al tris, con Amuse Bouche, panini da 30 g con ripieni ben costruiti. E così Costanza intercetta due tendenze: la verticalità monoprodotto e i panini sempre più golosi, ma in versione mignon, per dar modo di assaggiarne di diversi. Per il resto, non cambia nulla: il suo ufficio rimane a pochi passi dai tre locali e la gestione del tutto resta agile e snella.

Negli anni successivi Costanza ha finalmente lasciato la sua rassicurante via Savona, ha ceduto Ham e si è concentrata sullo sviluppo di Maidò, fino a sbarcare a Londra. Meno comoda, ma di sicuro più entusiasmante. Adesso sta per arrivare anche a Roma, trasformando quell’intuizione in un’impresa di successo. Nel frattempo, Amuse bouche è diventato un catering, che la ragazza segue sartorialmente e che presidia dalla sua storica via Savona, ormai diventata l’hub dell’impresa. Il mantra che segue è senza dubbio la personalizzazione: ogni progetto è stato modulato e ideato partendo da lei e dalle due idee, senza mai cedere alle mode scontate.

Tunde Pecsvari è di sicuro un altro caso di studio. Con il suo storico Bento bar, oggi chiuso, questa giovane donna nata sul lago Balaton ha fatto amare gli edamame e il sushi a Milano. Poi si è lanciata verso la cucina italiana tradizionale, con Osteria Brunello e si è dedicata in seguito al vero e proprio boom di Macha, che è diventato un format a sé e sta letteralmente spopolando. Il tè verde giapponese declinato a stile di vita, con un’immagine definita e un progetto stretto e decisamente verticale.

Lei è l’esempio dell’imprenditore del cibo, che moltiplica e scala, con giudizio e soprattutto con impostazione tecnica.

E se di queste due donne si parla poco e solo nell’ambiente, che le ritiene delle vere e proprie pioniere in un mondo al maschile, la ragazza d’oro dei ristoranti, celebrata anche dalla stampa, è senz’altro la tenacissima Ilaria Puddu.

A neanche 40 anni ha aperto una serie infinita di locali, che gestisce dall’ideazione alla realizzazione, fino ai turni del personale e alla comunicazione social: Ilaria è davvero una macchina da idee.

Perché dopo aver imparato tutto da Stefano Saturnino, proprietario di Panini Durini, è diventata sua socia e ha capito fin da subito di voler giocare a un gioco più complesso, ma di maggiore soddisfazione.

E dopo aver dettato la nuova via milanese della pizza con Marghe, che ha davvero cambiato il modo di scegliere questo piatto in città, e aver reso solido il suo sapere con le aperture a raffica di Pizzium, ha capito che il format va bene, ma se non è monobrand è meglio.

E ha aperto in rapidissima sequenza Gelsomina, Giolina, Locanda Carmelina, e l’ultimissimo, che sta dettando la nuova monomania gastronomica milanese: chihuahuatacos, i tacos con una marcia in più.