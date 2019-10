Tassa sulla plastica, il ministro Costa cerca la tregua con Confindustria

Ora però da Costa arriva la richiesta di tregua. «Parliamone», ha detto. «Il mio leit motiv da quando sono diventato ministro è sempre stato il plastic free», ha detto. «Ma questa non è la guerra all tecnologia italiana sulle bioplastiche o plastiche compostabili». L’idea che lanciata alle imprese è questa: «Io vi chiedo di fare squadra con le per rimodulare la tassa sulle plastiche in modo che sia applicabile solo a quelle non riciclabili, non biocompatibili e non ecocompatibili, salvaguardando il mondo del green: non solo la nostra tecnologia avanzata sulle bioplastiche, ma anche ciò che è compostabile».

«Se si apre un tavolo in cui si vuole ragionare su questi temi, siamo favorevoli e aperti al dialogo», risponde Ravazzolo. «Il problema è capire cosa si intende per plastica non riciclabile. Perché il problema non è la plastica in sé ma la corretta gestione del fine vita della plastica. Se la plastica la gestisci correttamente, la puoi riciclare all’infinito». In Italia, ad oggi, mancano ancora gli impianti per il riciclo, argomento neanche sfiorato nel decreto clima. E c’è un problema di burocrazia e norme astruse. Come il decreto del 20 settembre 2013 del ministero della Salute, che stabilisce che nelle bottigliette di plastica non possa essere usato più del 50% di plastica riciclata. Senza alcuna motivazione scientifica. «Da noi c’è massima disponibilità al dialogo», dice Ravazzolo, «ma dobbiamo entrare nel merito».