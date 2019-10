Gli effetti collaterali di Brexit: Gibilterra al voto per prepararsi all’uscita dall’Ue

Gibilterra, una nuova Irlanda del Nord. Mentre il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson sta definendo gli ultimi dettagli per un accordo che porti la Gran Bretagna fuori dall'Europa, la piccola rocca, di proprietà britannica dal 1713, è andata al voto con due mesi d’anticipo. Motivo? Semplice prudenza. Infatti, il primo ministro Fabian Picardo ha preso questa decisione per tenersi pronto “a ogni possibile esito della Brexit”. E, vista la fine dell’accordo di Theresa May, meglio non escludere nulla. A prescindere però dall’esito delle trattative con l’Europa, nella piccolo territorio d'Oltremare britannico sanno bene che dal 1°novembre li attende un destino ignoto, come vuole la loro storia. Durante l’antichità, le Colonne d’Ercole, oggi note come Stretto di Gibilterra, erano una sorta di passaggio obbligato tra il mondo conosciuto e il vuoto. Oggi saranno una sorta di ritorno al passato, con il probabile ritorno del confine tra Spagna e Gran Bretagna. Per l’economia locale sarebbe una sciagura.

Per Gibilterra, l’unico caposaldo, in mezzo a tante incertezze, è proprio il primo ministro uscente Picardo. Leader del partito laburista socialista e al governo dal 2011 insieme ai liberali, i risultati ufficiali di queste elezioni con il 52.5%. Più staccati i socialdemocratici, partito di centrodestra, di Keith Azopardi, fermi al 25.6%, e la formazione “Insieme Gibilterra” di Marlene Hassan Nahon, che ha ottenuto il 20.6%. La Brexit ha dominato la campagna elettorale per il rinnovo del piccolo Parlamento locale, 17 seggi parlamentari in tutto. Tutti i candidati hanno avanzato le loro proposte per cercare di mantenere l'economia gibilterrina a galla, da un nuovo piano infrastrutturale fino agli incentivi fiscali alle imprese, evitando pericolose derive, come quella di far diventare Gibiliterra una sorta di "paradiso del contrabbando". Un pericolo che anche nella vicina Spagna paventano come possibile.