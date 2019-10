L’Europa rinnega le sue promesse: bloccare Albania e Macedonia del Nord destabilizzerà i Balcani

Paradigmatico, oltre che autolesionista, è stato l’ennesimo rinvio per l’adesione all’Unione Europea di Albania e Macedonia del Nord. A costringere i due paesi ad aspettare ancora per coronare il loro sogno europeo è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha posto il veto sia sull’ingresso di Skopje, unico Stato a farlo, sia su quello di Tirana, insieme a Danimarca, Spagna e Paesi Bassi. A frenare Monsieur le Président c’è soprattutto la freddezza dell’opinione pubblica francese e il timore di perdere ulteriore consenso a cinque mesi dalle elezioni locali del 2020, che tracceranno inevitabilmente un bilancio di metà mandato per La République en Marche e il suo leader. Quello che tutti dimenticano però sono le conseguenze che tale decisione può avere sull’intera regione dei Balcani. Non rispettare le promesse fatte ad Albania e Macedonia del Nord, che hanno fatto e continuano a fare il massimo per entrare nel consesso europeo, può dare un segnale sbagliato. Non solo ai politici locali, che rischiano di vedersi presto scavalcati da nazionalisti senza scrupoli, ma anche a un’intera regione. Che a buon diritto si potrà sentire delusa, ferita, tradita.

«Da ieri le aspettative sono fortemente ridimensionate, sebbene sia uno stallo temporaneo che passerà attraverso altre procedure e altri negoziati», sostiene Giorgio Fruscione dell’ISPI. Ciò che colpisce è soprattutto il tradimento della promessa fatta anni prima da parte degli europei. «Sin dal vertice di Salonicco del 2003 l’Unione Europea si è impegnata nella regione balcanica. Da anni entrambi i Paesi si sono impegnati fattivamente per entrare in Europa, promuovendo una serie di riforme politiche e interne molto importanti. Con un sacrificio da parte dei due Stati non indifferente».