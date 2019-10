Giù le mani da Battiato, che ha trovato un modo geniale per gestire la lontananza

Franco Battiato non sta bene, come capita a ciascuno di noi. Rispettiamo la sua malattia, a distanza e senza dilungarci. Nel frattempo esce, inatteso, un suo nuovo album e le polemiche montano nervosamente. Non basta una guardinga conferenza di presentazione a tenere a bada il diffuso fastidio verso l’operazione. Che poi consiste in una raccolta di 15 brani, 14 già editi e tra i suoi più famosi (“Le sacre sinfonie del tempo”, “Povera Patria”, “Perduto Amor”, “La Cura”, “E ti vengo a cercare”, “L’era del cinghiale bianco”...) e un inedito scritto da Franco con Juri Camisasca, “Torneremo Ancora”. Il tutto registrato con la Royal Philarmonic Concert Orchestra diretta da Carlo Guaitoli in occasione di un brevissimo tour nel 2017, per lo più nelle prove dei concerti.

L’inedito, in particolare, è frutto di un lavoro di assemblaggio più complesso, curato da Pino Pischetola, fedele ingegnere del suono di Battiato, che ha congiunto un’esecuzione vocale dell’artista risalente a quel periodo (per un pezzo scritto per Andrea Bocelli su sollecitazione di Caterina Caselli) con una successiva e più recente orchestrazione della Royal Philarmonic. Le liriche del brano affrontano temi cari a Battiato, la trasmigrazione delle anime, l’ascesi, la purificazione, la liberazione spirituale. Il canto di Franco è flebile e incerto, ma solenne, sapiente e dolce, mentre la partitura dell’orchestra è ricca e perfetta, come sua abitudine e tradizione. «Non rispondiamo alle polemiche. Questo è assolutamente un disco ufficiale di Franco», s’è affannato a dire Pischetola, davanti ai sopraccigli che si alzavano, mentre s’animava l’arsenale della delegittimazione: «Dov’è Battiato?» hanno preso a invocare le cronache, denunciando l’ennesimo caso di squallido sfruttamento commerciale di una personalità usata alla stregua d’un fantasma vivente - rilanciando il valzer del «tengono in vita qualcosa che è già morto» pronunciato da Roberto Ferri, collaboratore del passato, nella crudele descrizione della dissoluzione intellettuale di Franco in un’intervista a Fanpage.

L’operazione, dunque, non è stata fatta passare: «È proprio Battiato che manca» scrive un settimanale. Del resto, mentre ormai la nuova scena musicale italiana va definendo le sue gerarchie con effervescenza, le vicende della vecchia scuola sempre più spesso appaiono tetre, tra pensionamenti, ritiri, lutti e malinconie. Tutti motivi per cui s’arriva sfiduciati alla fatale operazione di dare un ascolto a “Torneremo Ancora”, convinti ormai della cinica operazione condotta dalla solita major e da un entourage senza scrupoli. Poi, ovviamente, succede il contrario. Perché questo disco ha un senso, un contenuto e anche delle forme lussureggianti. Il canzoniere di Battiato non è in discussione. La sua performance vocale non è certo a livelli sublimi, ma è educata e disciplinata, stanca e guardinga, comunque traversata da quella che una volta si definiva “classe innata”.