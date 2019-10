Non solo i dazi, ma un’economia da ripensare. Ecco perché la Cina rallenta per la prima volta dal 1992

L’economia cinese aumenta del 6% all’anno, ma a Pechino non c’è nulla da festeggiare. Per l’Italia sarebbe il miglior dato dal 1979, per i cinesi è il peggior risultato degli ultimi 27 anni. Le esportazioni sono diminuite del 3,2% su base annua, c’è un calo degli investimenti dall’estero, nel mercato automotive e nel settore delle costruzioni. E i prezzi per i beni intermedi usati nella manifattura sono scesi in un anno dell’1,2%, mai così male dall’estate 2017. Che succede? Secondo alcuni economisti è l’inizio di un declino inesorabile, altri esperti pensano sia solo dovuto alla congiuntura internazionale. Tutti però concordano su un fatto: la seconda economia del mondo non poteva continuare questo ritmo a lungo e per ora dovrà rimandare il sorpasso agli Stati Uniti. Non è l’apocalisse, la Cina ha un 12.660 miliardi di dollari di prodotto interno lordo e continuando a questo ritmo ogni anno raggiunge l’intera ricchezza della Turchia, in tre anni quella dell’Italia. Ma il terzo trimestre del 2019 non verrà salvato nei calendari del partito comunista cinese e secondo molti analisti, l’ufficio nazionale di statistiche di Pechino potrebbe aver nascosto un calo maggiore.

«Il calo della crescita cinese è dovuto a tre fattori. Primo, stanno cercando di contenere l'aumento dell'indebitamento, secondo c'è l’epidemia di peste suina (cento milioni di maiali morti o abbattuti in pochi mesi, ndr) che inciderà sulla crescita del Pil quasi per l'1% e i dazi provenienti dagli Stati Uniti», spiega Alberto Forchielli, imprenditore e fondatore di Mandarin Capital Partners. «Da Pechino vogliono dare l'impressione che il rallentamento sia lento, graduale e voluto, ma in realtà il calo è probabilmente più marcato di quanto sostengono i dati ufficiali». Il Fondo monetario internazionale l’aveva predetto durante la presentazione del suo World economic outlook, il 15 ottobre: la crescita del PiL mondiale sarà ai minimi dalla crisi finanziaria del 2008 e minore dello 0,3% rispetto alle previsione fatta sei mesi fa. Era normale che Pechino soffrisse questo calo visto che il suo Pil è trainato dalle esportazioni e contribuisce per oltre il 23% all’economia mondiale. «L'economia cinese è alimentata da una forte esposizione bancaria. Ma il credito interno non può essere stimolato più di così o crollano le banche. Devono cambiare il modello di sviluppo finora troppo drogato», chiarisce Forchielli.