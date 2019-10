Fondi di emergenza, perché è indispensabile averne uno (e come costruirlo)

Anche i bonus come la tredicesima o i premi di produttività ottenuti al lavoro costituiscono una ottima opportunità per rinvigorire il salvadanaio per le emergenze, senza dover rinunciare alle proprie entrate. In ogni caso, un metodo utile è quello di impostare mensilmente dei versamenti automatici dal conto corrente. Un fondo di emergenza solido dovrebbe contenere almeno l’equivalente di tre mensilità.

Come iniziare? Un servizio costruito su misura per questi propositi è fornito dall’applicazione Gimme5 di AcomeA, che permette di risparmiare e investire in fondi comuni di investimento, a partire da 5 euro alla volta in totale libertà e senza vincoli di ricorrenza (cioè senza l’obbligo di continuare a versare denaro ogni mese).

Quest’applicazione è incentrata sul concetto del “Goal investing”: i risparmiatori che fissano concreti obiettivi di risparmio hanno una maggiore possibilità di raggiungerli. Gimme5 è un servizio ideato per i millennials ma è apprezzato anche da aziende, associazioni e fondazioni. Il FAI infatti l’ha utilizzato per la sua campagna abbonamenti e raccolta fondi negli anni 2017-2018.

Non solo. Gimme5 è impegnata in una partnership con Turbolento chiamata “Strade zitte” che mira a valorizzare i percorsi ciclistici più belli d’Italia sostenendo la missione di Turbolento: disegnare una rete di itinerari di qualità per il turismo ciclistico. L’impegno di Gimme5 nel mondo sportivo non si ferma qui. Anche pallacanestro Openjobmetis Varese ha scelto il salvadanaio digitale Gimme5 per offrire ai suoi tifosi un servizio innovativo con cui risparmiare e sostenere la loro squadra del cuore. In entrambi i casi basterà attivare l’account personale con il codice (“STRADEZITTE2019” o “VARESEG5”) per ottenere un bonus di benvenuto di 5 euro.