Viaggio in Iowa, dove gli agricoltori che hanno votato Trump pagano a caro prezzo le politiche di Trump

Il conflitto commerciale, abbinato alle conseguenze del cambiamento climatico che stanno rendendo più estreme le stagioni, stravolgendo il corso naturale dei campi, ha colpito duramente gli agricoltori. Ma non tutti incolpano il presidente americano. «Non ho alcun problema con questa scelta, anzi questa è battaglia che mi ha convinto a sostenere di più Donald Trump», dice Tim Bardole, presidente dell’Iowa Soybean Association, dalla sua fattoria. Anche lui è un produttore di soia di base a Rippey, in Iowa, una trentina di chilometri di distanza dalla città di Des Moines.

Anche lui con una storia familiare forte, iniziata nel 1901 e proseguita dal papà Roy. Bardole non nega gli affanni legati al crollo dei prezzi. Anche lui si lamenta di dover vendere la soia a un costo più basso di quello di produzione, verso la Cina. «Ma la scelta è stata quella giusta: doveva essere fatta vent’anni fa, quando le precedenti amministrazioni hanno ignorato che la Cina stava manipolando il nostro mercato».

Anche perché Pechino acquista il 60% della soia in tutto il mondo. E per Bardole, elettore di Trump che non si considera «né repubblicano né democratico», per troppo tempo i presidenti Bush e Obama «hanno permesso ai cinesi di usare nomi simili a quelli dei nostri prodotti a una qualità scadente e di presentarsi alle fiere per copiare le nostre attrezzature». Ora si è solamente arrivati a un punto di non ritorno.

«Il sogno di ogni imprenditore è di sapere quando un problema sta per arrivare, in modo da prendere le contro-misure: siamo giunti preparati», dice Walton. E le contro-misure attuate dai farmers sono state tre. La ricerca di mercati alternativi come Egitto, Turchia, Arabia Saudita e Marocco, oltre a Tailandia e Filippine. La semina di nuove forme mais, come quello che Dave Walton chiama “Italian corn”, portato dagli immigrati italiani di inizio Novecento in questa parte d’America per «produrre la polenta». E la messa in pratica del cosiddetto “Renewable Fuel Standard”, diventato legge nel 2007 sotto Obama, ma mai implementato.

L’amministrazione Trump ha in programma di accelerare su questo programma, per permettere agli agricoltori di vendere l’olio di natura vegetale come combustibile. Un’entrata importante che manca, perché le lobby del petrolio oppongono resistenza. E perché l’alto impatto ambientale per la produzione di questo carburante ne ha rallentato, a lungo, il processo di divulgazione. «Nel 2020 entreranno nuovi dispositivi che ci aiuteranno», spiega Tim Bardole. «Ma gli sforzi non sono minimamente sufficienti», precisa Dave Walton.