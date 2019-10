C’è speranza a destra, la sfida di Mara Carfagna a Salvini e Casa Pound

In questi giorni impazziti non tutto è perduto, perché esistono ancora personalità politiche del fu centrodestra che non alimentano rabbia e risentimento popolare, che non costruiscono consenso sull’odio, che non diffondono fake news, che non strizzano l’occhio a populisti e sovranisti, che non si piegano alle più malsane teorie della cospirazione, che non si adeguano al tempo dei Trump e dei Putin, che non vogliono affondare le barche dei migranti, che si indignano per le sofferenze dei curdi, che difendono la libertà di stampa, che si battono contro i femminicidi, che ricordano la ferita insanabile procurata dal rastrellamento del ghetto di Roma nel 1943, che condannano senza remore gli attacchi antisemiti in Germania e che, per restare all’attualità di oggi, a San Giovanni, non dicono “vabbé che sarà mai scendere in piazza con i neofascisti di Casa Pound”.