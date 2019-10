La squadra di Mara Carfagna per salvare Forza Italia da Salvini

Lei ci ha sperato fino all’ultimo che no, “Silvio” non avrebbe benedetto con la sua presenza l’incoronazione di Matteo Salvini a capo del centro-destra nella solenne cornice di piazza San Giovanni. Invece Berlusconi ci sarà, ed è una scelta che segna uno spartiacque. E dunque adesso per Mara Carfagna tutto diventa più difficile. La rottura c’è ma è anche vero che in queste cose non si può mai dire l’ultima parola, con Berlusconi di mezzo poi... Basta un inciampo, un errore, una cosa qualunque. La cosa importante per “Mara” è tenere il campo. Anche solo un pezzetto di terreno ove piantare la sua bandierina.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’adesione di CasaPound alla manifestazione salviniana: «Stare in piazza con esponenti di estrema destra mette in difficoltà chi, come me, condivide storia e valori rappresentati negli ultimi 25 anni da Forza Italia», ha twittato raccogliendo commenti entusiastici sul suo profilo, persino da personaggi lontani come Enrico Letta, Massimo Giannini, il dem Matteo Mauri, Flavio Tosi, per dire.

Sì, la Carfagna piace a una certa sinistra moderata. Matteo Renzi se ne è politicamente invaghito, l’avrebbe voluta alla Leopolda ma ovviamente lei non si è fatta arruolare: e però il feeling c’è. Basta parlare con qualcuno dei “carfagnani” per capire che la vicepresidente si sta guardando intorno: al centro ci si affolla per raccogliere i consensi centristi e moderati, c’è soprattutto Renzi, c’è un futuribile Calenda, ma ci potrebbe anche essere una “Cosa” ex forzista. Per la quale ovviamente servirebbero mezzi e truppe.

Da questo punto di vista, i “carfagnani” non sono tantissimi ma molti forzisti sono in attesa degli eventi. Alla cena di qualche settimana fa al ristorante “Gina”, ai Parioli, c’erano una cinquantina di parlamentari. Uno di questi, l’attivissimo Andrea Ruggeri, ha ricevuto l’indomani mattina un sms di fuoco della capogruppo Maria Stella Gelmini, che gli ha fatto capire che le ostilità erano ormai aperte. Un anatema in piena regola.