Così il Pd realizza il progetto gialloverde: il bipopulismo

Se tre indizi fanno una prova, possiamo chiudere subito le indagini – per sovrabbondanza di prove – sulla grande querelle che ha diviso il Partito democratico negli due ultimi anni, con gli zingarettiani ad accusare i renziani di volersi fare un proprio partito e i renziani ad accusare gli zingarettiani di voler consegnare il Pd al partito della Casaleggio Associati. Con il senno di poi, oggi possiamo dire serenamente che avevano ragione entrambi.

Dopo la breve interruzione dovuta alla crisi del Papeete, con momentaneo rovesciamento dei ruoli e conseguente rovesciamento delle reciproche accuse, ciascuno è tornato alla casella di partenza. Matteo Renzi si è fatto il suo partito e Nicola Zingaretti ha ufficialmente dichiarato l’intenzione di consegnare il Pd all’abbraccio con i cinquestelle. Di più, in caso di crisi, come riportato ieri in un retroscena pubblicato in prima pagina sulla Stampa che a metà giornata non era ancora stato smentito, il segretario del Pd sarebbe deciso ad andare al voto «con Conte candidato premier». Quello stesso Giuseppe Conte che fino a due mesi fa Zingaretti non voleva a Palazzo Chigi, sostenendo che in tal caso sarebbe stato difficile affermare una qualche discontinuità rispetto al governo precedente. Come si è visto, aveva pienamente ragione.

Ma ormai è caduta ogni ipocrisia. L’ultima direzione del Pd si è aperta con la proposta di una riforma maggioritaria, scontato corollario alla scelta dell’alleanza strategica con il Movimento 5 stelle (con tanti saluti alla favola dei «contrappesi» al taglio dei parlamentari). In breve, il Pd rischia di portare a compimento l’originario progetto gialloverde: un nuovo bipolarismo tra un centrodestra a guida Salvini e un centrosinistra a guida grillina. La scomunica berlusconiana che ha appena colpito Mara Carfagna, colpevole di avere espresso il suo disagio di fronte alla partecipazione di Casapound alla manifestazione del centrodestra, mostra a che stadio di avanzamento sia giunto ormai il processo di salvinizzazione di quella che fu la Casa della libertà. Quanto al centrosinistra, ecco l’ultima precisazione di Zingaretti sul caso Raggi, dopo che a Otto e mezzo aveva detto di non chiederne le dimissioni. Trascrizione testuale del suo intervento su Sky di ieri mattina: «Un partito che è opposizione è ovvio che non può che augurarsi che il sindaco che combatte cada, ma questo è lapalissiano. Io dico una cosa un po’ più seria: costruiamo un’alleanza economica, culturale, sociale, per dare a questa città una speranza e un futuro, perché non bisogna solo cambiare il sindaco, bisogna anche vincere le elezioni». Chiaro?