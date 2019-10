Quattro modi di imbrogliare sui soldi (che forse non vi porteranno in galera, ma sono via via più gravi)

Il tipo più elementare di frode è quello di prendere in prestito dei soldi e non restituirli, o in alternativa comprare qualcosa e non pagare.*** In un’economia moderna, gli uomini d’affari sono costretti a fidarsi reciprocamente per i pagamenti delle fatture e la consegna delle merci come pattuito. Questa caratteristica del commercio nel mondo reale è sorprendentemente assente dai manuali di economia, eppure è centrale. Molti settori sarebbero diversi – quasi irriconoscibili, e di certo incapaci operare nelle loro attuali dimensioni – se tutte le transazioni dovessero basarsi sul pagamento alla consegna. Ogni singolo passaggio nella produzione di questo libro, dall’anticipo all’autore alle condizioni di pagamento della tipografia fino al conto vendita per i librai, dipende dal credito che le imprese si estendono reciprocamente, permettendo che i pagamenti vengano eseguiti quando sono arrivati i soldi per farli.

Stranamente, il credito tra aziende e quello concesso dai fornitori ai loro clienti (e viceversa) non viene sistematicamente incluso nelle statistiche ufficiali. Eppure se si facesse una stima accorta delle sue dimensioni, supererebbe di gran lunga quello relativo al settore bancario: probabilmente meno del 10 percento del credito commerciale è finanziato direttamente da un prestito bancario. E proprio la pratica di accumulare intenzionalmente una buona capacità creditizia, per poi rivelarsi insolventi, è alla base della frode conosciuta come «long firm» o frode sul credito. Eccoci alla prima lezione sui reati commerciali, in cui introdurremo anche il problema chiave, ovvero come individuare e perseguire le frodi. Anche dopo che è stata commessa, e i soldi sono stati rubati, una frode long firm spesso appare come un’attività onesta che è fallita. A differenza di molti altri criminali, i «colletti bianchi» disonesti fanno esattamente le stesse cose dei loro colleghi onesti. A rendere l’operazione un reato è proprio l’intento fraudolento.

Un altro modo di sottrarre denaro attraverso una frode commerciale consiste nell’abusare della fiducia del prossimo sulle procedure di verifica della proprietà e del valore di qualcosa. Anche in questo caso, chi truffa sfrutta il fatto che se nel mondo degli affari si controllasse ogni singolo documento, o si verificasse ogni diritto di proprietà, o si sottoponesse a revisione contabile ogni certificato di qualità, una percentuale enorme di tempo e di sforzi andrebbe persa nel controllo reciproco. L’unica strada sensata per condurre molti tipi di attività prevede che si creda che i documenti siano quello che sembrano, e che attestino quanto dichiarano. Tradire questa fiducia falsificando documenti per certificare false dichiarazioni è il reato di contraffazione. Fermiamoci un secondo sul fatto che, così come diverse tipologie di rapporti fiduciari si consolidano reciprocamente per rendere il commercio più redditizio, anche le diverse tipologie di frode possono rafforzarsi a vicenda. Per una truffa long firm potrebbe per esempio servire un documento falso che attesti una solidità finanziaria che non c’è.

Più un’economia è sofisticata, più tende a separare la funzione di erogazione di capitale a un’impresa dall’attività di gestione e management della stessa. In un’economia di questo tipo, è spesso impossibile (o almeno estremamente inefficiente) per i proprietari ultimi e per i creditori di una società controllare ogni operazione compiuta dai manager che loro stessi hanno assunto. Come chiunque altro, devono contare sulla fiducia. E questa fiducia apre alla possibilità di frodi sul controllo. Una frode sulle attività di controllo è diversa da quelle più semplici, perché i mezzi mediante i quali il criminale si appropria di una somma sono tendenzialmente legittimi – stipendi alti, bonus, stock option e dividendi –, ma questi emolumenti vengono stanziati sulla base di utili fittizi e beni immaginari, e i manager tendono ad assumersi rischi enormemente superiori rispetto a quelli che si prenderebbe un onesto uomo d’affari.