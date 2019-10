Indecisi sul vino per un brindisi? Ecco le migliori dieci etichette d’Italia, secondo Bibenda

Valpolicella Superiore Vigneto di Monte Lodoletta 2013 - Romano Dal Forno - Veneto

Il Valpolicella Monte Lodoletta di Romano dal Forno nasce in vigneti situati nel comune di Lodoletta, in provincia di Verona. È prodotto con uve Corvina (70%), Rondinella (20%), Oseleta (5%) e Croatina (5%), raccolte unicamente a mano verso la fine di settembre. La fermentazione avviene in vasche di acciaio inox alla temperatura controllata di 28°C per 15 giorni. Successivamente il vino affina in barrique per 36 mesi e per ulteriori 24 mesi in bottiglia.È caratterizzato da un colore rosso rubino intenso. Al naso si apre con un intenso bouquet, con sentori di frutti rossi maturi, arricchiti da piacevoli note di noci e mandorle. Al palato risulta armonico e piacevolmente vellutato, con tannini importanti e un delicato finale di frutta sotto spirito. Perfetto per accompagnare ragù di carne e selvaggina, è ideale in abbinamento ad arrosti, carni in umido e formaggi stagionati.