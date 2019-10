Che palle, lasciate che Achille Lauro canti e sporchi le canzoni di Tenco

Poi, apriti cielo: su quei tre minuti si è scatenata la buriana. Il partito del “giù le mani da Luigi” è sbottato a mitraglia social nel più plateale spettacolo d’intolleranza, da quando San Siro ha fatto capire a Koulibaly di che pasta sono fatti gli italiani. La vergogna del capolavoro sporcato è stata l’occasione per farneticare che con questo trap questi giovanotti hanno inaccettabilmente rotto le palle. Che la Storia merita rispetto, che i grandi si girano nelle tomba, o peggio, se vivi, soffrono in silenzio. Che a questo punto la vera canzone italiana andrebbe dichiarata morta, non fosse che ci sono i capolavori immortali e la contraddizione è flagrante. E che comunque questo branco d’ignoranti rosa shocking badi bene a dove mette l’ugola, perché coi santi non si scherza.

Qualcuno – pochi, però Fiorello - ha provato a minimizzare: dai, sò ragazzi, le gerarchie le conosciamo tutti, e perché non provare a pensare che anche Achille sia un artista vero – solo diverso? E che soprattutto non è bello quel che è bello, ma è bello quel che piace. E però, col passare delle ore la protesta non s’è placata: si sono rotte le acque, quelli del vinile nel cellophane stavolta hanno sbroccato davvero. Il sipario è strappato, la violazione consumata, il sacrilegio imperdonabile: quella è la nostra musica, i nostri eroi. Giù le mani. Non v’azzardate, non vi avvicinate. Non toccate il monumentale oggetto culturale nascosto dentro quei versi. Che al massimo potrebbe cantarlo Sergio Cammariere, non questo pagliaccio.

Insomma, è tutto molto bello: un senso di deflagrazione, di scontro frontale a lungo rinviato ma adesso inevitabile, che lascia presagire un estremo disordine e alcuni progrom nell’immediato della canzone italiana. Noi, tanto per dire, ci schieriamo dalla parte della barricata dove pare che ci si diverta di più. Dove fanno le feste, mettono impunemente le mani sulle canzoni altrui e si vestono in quei modi meravigliosi. Inneggiando al “più karaoke per tutti”.