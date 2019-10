Ecco come la Cina diventerà leader del biopharma: prima però serve un’etica nuova sui brevetti

La Cina è ormai avviata da tempo a divenire sempre più «fruitrice» di benessere e salute al pari del mondo occidentale, ma, soprattutto, intende adottare e applicare nuove modalità di intervento per affrontare i problemi sanitari interni, dando così vita a un mercato con un enorme potenziale economico e sociale. Allo stesso tempo, all’interno del Paese è possibile individuare le altrettanto enormi potenzialità legate al contesto della ricerca e dello sviluppo: negli ultimi decenni il governo e le aziende cinesi hanno infatti compiuto considerevoli passi avanti nell’applicazione e nello sviluppo di tecnologie d’avanguardia.

E in un tale contesto è risultato sempre più rilevante il ruolo che le grandi istituzioni finanziarie possono svolgere nell’accompagnare i processi di sviluppo e cooperazione. Paradossalmente – almeno per noi occidentali – ciò avviene in un ambito non particolarmente democratico. In questo senso i sinologi si dividono in due categorie: vi sono quelli che sostengono che l’innovazione cinese cresca di più con un relativo accrescimento di libertà e democrazia nel Paese, e quelli che non vedono questa relazione «innovazione-democrazia» come obbligata. Per spirito oggettivo noi stiamo con i secondi – perché l’innovazione cresce nonostante i governi forti che vi sono in Cina come a Singapore, Corea del Sud e Taiwan.

Questa oggettività è sostenuta dai numeri. In Cina, per esempio, annualmente si spendono 200 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, un trend che l’ha portata nel 2019 a essere in questo settore il primo Paese al mondo (fonte: Fondo monetario internazionale). Zhongguancun, a Pechino, e Shenzhen sono ormai di fatto la versione asiatica della Silicon Valley. E già da tempo la Cina è il primo Paese al mondo come numero di brevetti: 820mila nel 2013. Per non parlare del numero di nuove società create ogni anno: 4,43 milioni nel 2015, con un incremento del 21,6% sul 2014; che significa 8 nuove società ogni minuto! Con la previsione che nel prossimo decennio l’innovazione porterà in dote all’economia cinese, per anno, da uno a 2,2 miliardi di dollari, equivalenti al 24% del Pil totale.