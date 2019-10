Responsabilizzare gli elettori per migliorare la democrazia

Tuttavia, mentre la riduzione degli eletti è un dato ormai condiviso (ora anche legislativamente), la riduzione degli elettori viene stigmatizzata e lasciata solo alla spontanea disaffezione dei cittadini. Se la tendenza astensionista (che, essendo una tendenza storica, va compresa e rispettata) fosse assecondata da un meccanismo razionale (che ovviamente non deve essere di tipo partecipazionista), allora essa produrrebbe certamente un miglioramento qualitativo della democrazia italiana.

Le strade per raggiungere questo obiettivo passano sia per l’indebolimento di quell’ircocervo politico-mediatico che trasforma la politica in un genere dello spettacolo che richiede un clima di campagna elettorale permanente, sia per una richiesta agli elettori di esercitare con più sforzo il loro interesse alla vita democratica, attraverso l’adozione di strumenti come l’iscrizione ogni volta alle liste elettorali, la data di elezione in giorno feriale ecc.

Queste tesi possono apparire anomale e paradossali, ma hanno lo scopo di consapevolizzare il ceto politico rispetto a comportamenti che generalmente vengono a riprodursi senza un’analisi dei presupposti e delle conseguenze. Spesso, infatti, il politico assomiglia a un rabdomante che indovina la direzione senza capirne il perché. Nei rari casi in cui lo capisce, l’artigianalità rabdomantica del politico si trasforma nell’opera esemplare di uno statista che passa alla storia.