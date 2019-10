“Qui non vendiamo più elettrodomestici Whirlpool”: parte la protesta dei commercianti in sostegno dei lavoratori di Napoli

«Qui non vendiamo più elettrodomestici Whirlpool». Il cartello a caratteri cubitali è apparso nella vetrina di uno storico negozio di arredamenti della provincia di Cosenza, come protesta contro i piani della multinazionale americana di chiudere lo stabilimento di Napoli, licenziando i 410 operai impiegati, entro il 31 ottobre. Mentre il governo ipotizza soluzioni tramite Invitalia e la Regione Campania si è detta pronta a investire per far ripartire la produzione di lavatrici, accanto ai lavoratori ora scendono in campo pure i commercianti. Quello calabrese è il primo caso segnalato, ma la protesta potrebbe diventare virale. Con ricadute notevoli sulle vendite di Whirlpool.

«Abbiamo deciso di non vendere più i loro elettrodomestici», spiega uno dei titolari del negozio. «Ogni volta che apriamo il catalogo Whirlpool, ci tornano in mente le facce delle donne e degli uomini che verranno licenziati, le loro bollette, i mutui da onorare e i figli da mandare all’università». Ecco perché, dice, «da oggi non proporremo più ai nostri clienti questi elettrodomestici. E chiediamo di fare lo stesso agli altri negozi e ai consumatori: non vendete e non comprate più i prodotti Whirlpool fin quando l’azienda non deciderà di continuare a produrre ancora a Napoli».

La foto del cartello in vetrina è stata pubblicata anche sulle pagine social del negozio con l’hashtag #iononvendowhirlpool, nella speranza che anche altri possano aderire alla protesta.