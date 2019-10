Tra i due Mattei, Di Maio cerca di farsi sentire. Ma il grande assente è il Pd

E tra l’aut aut del venerdì e la critica ai giornali rei di aver scritto che il Movimento non è proprio unito (per usare un eufemismo), dalla Farnesina hanno fatto trapelare pure il messaggio che no, «non si tratta di un ultimatum» e che «il presidente Conte ha tutta la nostra fiducia e siamo sicuri che la nostra posizione verrà presa in considerazione da tutti». Detto, fatto. E così, in piena febbre del sabato sera, i grillini pubblicano un post in cui si dicono «soddisfatti» di aver ottenuto un vertice di maggioranza per lunedì sulla manovra economica, dopo il no iniziale del presidente del Consiglio. Una vittoria insomma. Con un elenco di tre richieste. Uno: “Introduzione subito del carcere ai grandi evasori e la confisca per sproporzione”. Due: “Obbligo del pos ma solo dopo aver abbattuto drasticamente i costi su carte di credito e dispositivi”. Tre: “Revocare il cambio del regime forfettario per le partite iva al 15%”. Con un post scriptum diretto a Firenze: “Ps: Qualcuno oggi continua a sperare nell’abolizione di Quota 100. Presentassero pure emendamenti, tanto i voti in parlamento non ci sono”.



L’unico punto in comune con i due Mattei è quello sul no al ritorno del regime analitico per le partite Iva. Un tema che trova d’accordo anche una parte del Pd, da Chiara Gribaudo (che ha scritto una lettera pubblica indirizzata al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri) a Tommaso Nannicini. Ma alla fine, l’unico assente del weekend politico per eccellenza è stato proprio il Partito democratico. Nicola Zingaretti è stato avvistato a Perugia mentre preparava i cioccolatini a Eurochocolate, a una settimana dalle regionali umbre. Parla per tutti una vignetta di Osho. “Uffa però noi er sabato non organizziamo mai niente”, dice Gentiloni annoiato. E Zingaretti risponde: “Dai stasera te porto a vedè Joker”.