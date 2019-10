Renzi, Myss Keta e tutte le ragazze di Porta Venezia della Leopolda

Bellanova, poi, sempre in giallo Lemonade, con tutti che le cadevano intorno incantevoli e incantati, ha chiarito ancora meglio perché Renzi esce dalle porte chiuse. Ha detto: «Italia Viva è la casa di quelli che una casa non l’hanno mai trovata, non soltanto di chi ne ha lasciata una per trovarne un’altra». La porta chiusa dalla quale esce Renzi significa: in fondo in questa casa che era il Pd sono sempre rimasto sull’uscio, e non porterò via niente con me (a parte qualche parlamentare, ma non è il parlamentare che fa la posizione). Il post ideologico intelligente si fa in questo modo qui: restando leali ma non fedeli. E siccome “Keta non capisce, Keta non tradisce, onore, rispetto, pugnale nel petto, Keta ferisce”, Renzi ha pure fatto un appello a Zingaretti e Franceschini, chiamandoli amici: ragazzi, ricordate quando governavamo insieme e io ebbi un’idea più o meno bella e ve la proposi e mettemmo insieme 80 milioni di euro per far ristrutturare il luogo dove Altiero Spinelli e compagni scrissero il manifesto per gli Stati uniti d’Europa, e poi quelli che sono venuti dopo di me hanno bloccato il finanziamento di quel progetto che adesso se ne sta lì fermo come d’autunno sugli alberi le foglie, e allora su, i soldi ci sono, realizziamolo, anche se siamo in partiti diversi, facciamo vedere all’Italia che abbiamo ideali appassionanti che ci uniscono, sul resto saremo competitor.

Ha detto davvero così, con queste parole, e noi da casa in alcuni punti abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo pensato che quando parla quest’uomo, quando carbura quest’uomo, viene voglia di restare incinta, o almeno di fare quella cosa che a volte fa nascere i bambini.



Dopodiché, siccome “Keta vuole, desidera, brama, pretende, Keta non attende, Keta non intende, decide, comanda, esige, domanda”, Renzi ha detto che «noi abbiamo alluvionato il governo di proposte» (noi vogliamo sposare soltanto uno che ci fa un’alluvione di proposte, sia chiaro, niente di più e niente di meno, non fa niente se poi non le mantiene, ma quanto sono belle le premesse quando sono dette bene, in fondo come tutte le cose). E poi ha detto Myss Keta, no scusate, Matteo Renzi, che non fa niente se per ora quelli di Italia Viva sono al 2 per cento: «Siamo esperti di maratone».