La resa (con clausole segrete) di Forza Italia alla piazza di Salvini

Giorgia Meloni, che è più furba ed è a capo di un movimento in crescita, dopo il comizio ha messo i puntini sulle “i”, ringraziando Salvini per la bella piazza ma facendo presente che il leader della Lega finora non ha mostrato particolari capacità di fare il leader di una coalizione, perché «ha preferito fare il capo del suo partito». Anche lei ha un sospetto, e lo sbandiera con chiarezza nelle interviste insistendo per la firma del cosiddetto patto anti-inciucio: vai a vedere che, incassato il risultato nelle Regioni, Salvini riapra il forno con Di Maio e ci freghi tutti ricacciando il centrodestra nella dimensione di alleanza territoriale?

Insomma, il day-after di San Giovanni è più all'insegna del dubbio che delle sicurezze. La foto unitaria consegnata agli elettori sul palco va bene per scaldare i cuori in vista dell’Umbria, dell’Emilia, forse delle tornate in Campania e Calabria (e già li ci sono problemi), ma nessuno è sicuro che possa risultare collettivamente conveniente sulla scena nazionale.

E si capisce perché Matteo Renzi insista nel corteggiamento, apparentemente impossibile e fin qui rifiutato, del mondo forzista: fiuta la possibilità di un big bang, l’eventualità che l’arretramento di Silvio Berlusconi nel cantuccio del “vecchio saggio” scombini i giochi, liberi forze, induca a nuove avventure pezzi di territorio o forse anche figure nazionali. L’evocazione dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica – uno dei dati centrali del discorso della Leopolda – è servita anche a questo: a indicare un tipo di cimento destinato fatalmente a dividere le scelte di moderati e sovranisti, come è successo sulla presidenza della Commissione Ue e su tante altre decisioni di livello.

Così, è probabile che ci ricorderemo il comizio del 19 ottobre come l’atto d’inizio di un processo che deciderà il futuro politico dell’area moderata, incarnata per un ventennio da Forza Italia, perno del nostro sistema dal fatidico anno della discesa in campo fino ad oggi. Finirà come la Dc, sopravviverà per mutazione, in forme diverse, sotto differenti bandiere, contaminando altre case con la sua tradizione e il suo modo d’essere? Oppure riuscirà l’operazione salviniana di annettersi la sua eredità in via esclusiva, per concessione del suo anziano leader? Vedremo, manca ancora molto alla fine della storia.